У водах Британії виявили шпигунський корабель РФ
Королівський військово-морський флот Великої Британії вистежив російський шпигунський корабель, який увійшов у води країни на початку цього тижня
Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі, передає Sky News.
За його словами, британські військові виявили корабель РФ "Янтар" у Північному морі.
"Іноземне судно "Янтар" зараз перебуває в Північному морі, пройшовши через британські води. Дозвольте мені внести ясність, це російський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідувальної інформації та картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії", - розповів Гілі.
За його словами, "Янтар" увійшов в економічну зону Британії приблизно за 45 миль (72,4 км) від узбережжя держави 20 січня.
"Протягом останніх двох днів Королівський військово-морський флот розгорнув кораблі HMS Somerset і HMS Tyne для щохвилинного моніторингу судна в наших водах", - стверджує глава британського оборонного відомства.
Водночас він додав, що таким чином російський корабель вдруге увійшов у води Великої Британії - вперше це сталося в листопаді 2024 року.
- Раніше британська розвідка інформувала, що за 1000 днів повномасштабного вторгнення Україна уразила понад 25% основних військових кораблів РФ у Чорному морі.
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