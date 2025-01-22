У водах Британії виявили шпигунський корабель РФ

Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі, передає Sky News.

За його словами, британські військові виявили корабель РФ "Янтар" у Північному морі.

"Іноземне судно "Янтар" зараз перебуває в Північному морі, пройшовши через британські води. Дозвольте мені внести ясність, це російський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідувальної інформації та картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії", - розповів Гілі.

За його словами, "Янтар" увійшов в економічну зону Британії приблизно за 45 миль (72,4 км) від узбережжя держави 20 січня.

"Протягом останніх двох днів Королівський військово-морський флот розгорнув кораблі HMS Somerset і HMS Tyne для щохвилинного моніторингу судна в наших водах", - стверджує глава британського оборонного відомства.

Водночас він додав, що таким чином російський корабель вдруге увійшов у води Великої Британії - вперше це сталося в листопаді 2024 року.