Уперше за 30 років: тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing у США оголосили страйк
У понеділок, 4 серпня, тисячі співробітників оборонного підрозділу Boeing у Сполучених Штатах оголосили страйк. Це сталося вперше з 1996 року
Про це пише The Washington Post.
Як зазначається, близько 3200 працівників компанії у штатах Міссурі та Іллінойсі проголосували в неділю за відхилення останньої пропозиції щодо контракту від Boeing.
У страйку беруть участь члени Міжнародної асоціації машиністів та аерокосмічних працівників - робітники, які збирають винищувачі, такі як F-15 та F/A-18, а також будують ракети.
Як пише видання, востаннє профспілка страйкувала у 1996 році, коли була частиною оборонної фірми McDonnell Douglas, яка об'єдналася з Boeing. Цей страйк став новим викликом для гендиректорки Boeing Келлі Ортберга, яка намагається відродити авіабудівну компанію, що переживає труднощі після величезних фінансових збитків, уповільнення виробництва та низки проблем із безпекою.
Поточний страйк набагато менший за зупинку роботи торік, організовану профспілкою з Сіетла, яка представляє понад 33 тис. працівників Boeing.
Повідомляється, що попередній страйк зупинив виробництво деяких найпопулярніших комерційних літаків компанії майже на два місяці. Члени профспілки припинили страйк у листопаді після збільшення заробітної плати та пільг.
- Під час однієї з масованих атак у червня російські ракети влучили в офісні приміщення американської компанії Boeing у Києві. Удар, ймовірно, був навмисним.
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