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В Ефіопії вантажівка впала у річку: щонайменше 71 людина загинула

Ольга Бабишена
31 грудня, 2024 вiвторок
04:59
Світ Ілюстративне фото

В Ефіопії внаслідок падіння вантажівки у річку загинула щонайменше 71 людина: частина пасажирів була гостями весілля

Зміст

Про це пише Reuters. 

Вказано, що аварія сталася в районі Бона. За попередньою інформацією, водій не справився з кермуванням через велику кількість поворотів на дорозі та перевантаження вантажівки. 

Унаслідок аварії загинули 68 чоловіків та 3 жінки, ще п'ятеро людей перебувають у лікарні у критичному стані. 

За словами речника регіонального уряду Сідами, частина пасажирів поверталася з весільної церемонії, а деякі сім'ї втратили кількох членів. 

Смертельні ДТП є поширеним явищем в Ефіопії, оскільки там низькі стандарти водіння, а багато транспортних засобів не підтримують в належному стані.

  • У 2018 році в Ефіопії загинуло щонайменше 38 людей, коли автобус впав в ущелину на гірській півночі країни.
Теги:
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Новини ДТП
Африка
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