В Ефіопії вантажівка впала у річку: щонайменше 71 людина загинула

Про це пише Reuters.

Вказано, що аварія сталася в районі Бона. За попередньою інформацією, водій не справився з кермуванням через велику кількість поворотів на дорозі та перевантаження вантажівки.

Унаслідок аварії загинули 68 чоловіків та 3 жінки, ще п'ятеро людей перебувають у лікарні у критичному стані.

За словами речника регіонального уряду Сідами, частина пасажирів поверталася з весільної церемонії, а деякі сім'ї втратили кількох членів.

Смертельні ДТП є поширеним явищем в Ефіопії, оскільки там низькі стандарти водіння, а багато транспортних засобів не підтримують в належному стані.