В Ефіопії вантажівка впала у річку: щонайменше 71 людина загинула
В Ефіопії внаслідок падіння вантажівки у річку загинула щонайменше 71 людина: частина пасажирів була гостями весілля
Про це пише Reuters.
Вказано, що аварія сталася в районі Бона. За попередньою інформацією, водій не справився з кермуванням через велику кількість поворотів на дорозі та перевантаження вантажівки.
Унаслідок аварії загинули 68 чоловіків та 3 жінки, ще п'ятеро людей перебувають у лікарні у критичному стані.
За словами речника регіонального уряду Сідами, частина пасажирів поверталася з весільної церемонії, а деякі сім'ї втратили кількох членів.
Смертельні ДТП є поширеним явищем в Ефіопії, оскільки там низькі стандарти водіння, а багато транспортних засобів не підтримують в належному стані.
- У 2018 році в Ефіопії загинуло щонайменше 38 людей, коли автобус впав в ущелину на гірській півночі країни.
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