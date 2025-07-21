В Іспанії втопився експосадовець МВС України
В Іспанії загинув колишній посадовець українського МВС 61-річний Ігор Грушевський через утоплення
Про це повідомило El Español.
За даними іспанського видання Грушевський загинув 29 червня: він плавав у загальному басейні житлового комплексу Cala Alta у Вільяхойосі, де в нього була власна квартира.
Тіло ексопсадовця знайшли в басейні. Чоловікові надавали першу допомогу, однак медикам не вдалося його врятувати.
Міністерство закордонних справ підтвердило Суспільному, що Грушевський втопився. Наразі українське консульство в Іспанії займається репатріацією тіла експосадовця.
- 31 березня в Іспанії на вугільній шахті Церредо, розташованій у муніципалітеті Деганья, Астурія, стався вибух, внаслідок якого загинули двоє робітників, а семеро отримали поранення. Декілька людей все ще перебувають під завалами.
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