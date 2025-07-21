В Іспанії втопився експосадовець МВС України

Про це повідомило El Español.

За даними іспанського видання Грушевський загинув 29 червня: він плавав у загальному басейні житлового комплексу Cala Alta у Вільяхойосі, де в нього була власна квартира.

Тіло ексопсадовця знайшли в басейні. Чоловікові надавали першу допомогу, однак медикам не вдалося його врятувати.

Міністерство закордонних справ підтвердило Суспільному, що Грушевський втопився. Наразі українське консульство в Іспанії займається репатріацією тіла експосадовця.