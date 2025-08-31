"Ви будете сильно здивовані". Соловйов каже, що у РФ є підстава спільно з Іраном напасти на Азербайджан

На це звернув увагу проєкт Сaucasus Сhronicle.

"Вам здалося, що Росія слабка? Ви будете сильно здивовані. Якщо Азербайджан вирішив, що за ним стоїть Туреччина, і він може спробувати повоювати за Дербент, ну... Поки те, що відбувається в нашому м'якому підчерев'ї, може бути і є підставою для проведення спільної "спеціальної військової операції" з Іраном проти недружнього впливу", - сказав пропагандист.

При цьому він звинуватив офіційний Баку в підігруванні країнам Європи.

"Там велику роль відіграють Британія та Франція", - додав Соловйов.

Керівництво Республіки Азербайджан на чолі з президентом Ільхамом Алієвим ідеолог назвав "нерозумними, які чогось не "доганяють".

Схожа риторика, тільки вже відносно України та її зв'язків із Заходом, нагадаємо, використовувалася Соловйовим перед російським повномашстабним вторгненням.

За інформацією азербайджанського видання Minval, Кремлем вирішено розгорнути інформаційну кампанію проти Азербайджану. Цьому питанню нібито було присвячено останнє засідання Ради безпеки РФ. Відповідальним призначено заступника голови адмністрації Путіна Олексія Громова.

Що відбувається між Азербайджаном та РФ

Станом на кінець літа 2025 року відносини Азербайджана з РФ наразі перебувають у накритичнішому стані з моменту розпаду СРСР й за все перебування при владі Ільхама Алієва.

Передусім Кремль не в захваті від укладення Алієвим та вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном мирної угоди за посередництва президента США Дональда Трампа, що робить непотрібними посередницькі послуги РФ.

Москві не подобається й постачання азербайджанською державною кампанією SOCAR нафтопродуктів Україні, через що їхні бази регулярно стають мішшю російських ударів.

Читайте і дивіться також: Росія нападе на Азербайджан в найближчі роки, - Портников. Ексклюзив Еспресо

Окрім того, Кремль досі не вибачився й не покарав винних у збитті азербайджанського авіалайнера, а також у загибелі двох азербайджанських підприємців під час облави у Єкатеринбурзі (Урал).

Не до вподоби російській владі й нещодавня заява Алієва щодо радянської окупації країни 1920 року.

У РФ продовжуються арешти помітних представників азербайджанської діаспори - підприємців, забудовників, культурних діячів, а російськиі політоли чи журналісти, які співпрацюють з азербайджанськими медіа, оголошуються "іноагентами".