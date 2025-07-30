"Вимушений крок для Кремля": Defense Express про спільні навчання РФ та Китаю
Спільні військові навчання Китаю та Росії можуть бути пальпацією можливостей потенційного противника
Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.
"Для Росії подібні навчання є вимушеним кроком, тому що, вони розуміють, що Китай є природнім антагоністом Російської Федерації та буде зберігати певну таку прихильність до співпраці з Росією допоки це не буде суперечити його інтересам. Про це говорять там і ті ж зливи документів ФСБ, які розробили операцію на початку широкомасштабного вторгнення в Україну, яка б підсилювала саме контррозвідувальні заходи в відносинах з КНР", - сказав він.
Рябих додав, що останнім часом подібні навчання вони відбуваються з періодичністю.
"Вони планують це і це потрібно обом сторонам, для того, щоб звіряти можливості військові одне одного. Це хтось може розглядати як підготовку до якихось спільних дій, а з іншого боку, все ж таки не слід виключати, що подібні спільні заходи, вони і є в першу чергу саме пальпація можливостей потенційного противника. І під виглядом партнерства все ж таки тримання руки на пульсі для того, щоб потім вчасно реагувати", - підсумував експерт.
- ВМС Китаю та Росії у серпні проведуть в акваторії Японського моря поблизу Владивостока спільні щорічні навчання "Морська взаємодія-2025", а також спільне морське патрулювання у Тихому океані.
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