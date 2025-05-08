Віткофф провів закриту зустріч із членами Радбезу ООН. За даними ЗМІ, йшлося про ситуацію на Близькому Сході

Про це пишуть The Times Of Israel і France24.

Зазначається, що після засідання дипломати відмовилися розголошувати подробиці виступу Віткоффа.

"Це було конфіденційно", - сказав пакистанський посол Асим Іфтіхар Ахмад.

Панамський посол Елой Альфаро де Альба назвав зустріч "неформальною, дуже цікавою, вона стосувалася різних тем, не лише Гази".

У середу Віткофф також провів окрему зустріч з постійним представником Ізраїлю при ООН Дані Даноном.

Після цього Данон заявив, що вони провели "важливе обговорення регіональних питань".

"Ми й надалі співпрацюватимемо з нашим найсильнішим союзником – Сполученими Штатами", - додав він.

Як пише The Times Of Israel, посилаючись на джерело, Віткофф проінформував Раду Безпеки ООН про новий план щодо відновлення розподілу допомоги Газі.

Ініціатива з надання гуманітарної допомоги, яку минулого тижня схвалив ізраїльський уряд і яка користується підтримкою США, зазнала жорсткої критики з боку міжнародних організацій як недостатня і потенційно небезпечна, зазначають автори.

За даними Axios, адміністрація Трампа "веде перемовини з країнами з метою залучення фінансування для цього механізму та спонукання ООН до співпраці".

Ізраїль припинив допуск гуманітарної допомоги до Гази 2 березня після завершення першої фази угоди про припинення вогню та звільнення заручників із ХАМАС. У Єрусалимі стверджують, що значну частину допомоги, яка надходила під час шеститижневого перемир’я, ХАМАС привласнив, однак наголошують, що 650 вантажівок на день, які тоді перетинали кордон, було достатньо, щоб забезпечити населення продуктами на тривалий час.

Дані та свідчення зсередини Гази свідчать про загострення продовольчої кризи. Єрусалим працює над впровадженням нової системи розподілу гумдопомоги, щоб вона не потрапила до ХАМАС.

Ізраїльські посадовці досі стверджували, що мешканці Гази ще не голодують, однак минулого тижня один з представників ізраїльської влади заявив, що, за оцінками Армії оборони Ізраїлю, до початку масштабної гуманітарної катастрофи в Газі залишається лише кілька тижнів через брак їжі та медичних засобів.