"Всі складові для успіху опозиції є": експерт-міжнародник Герасимчук про вибори в Угорщині

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук.

"У нас є непогана статистика, непогані цифри щодо того, як зростає партія "Тиса" - це основний конкурент Віктора Орбана на виборах, Петер Мадяр. Відрив зараз становить близько 10% і цей відрив є доволі сталим. Вже близько пів року - "Тиса" випереджає "Фідес" Віктора Орбана", - заявив він.

Герасимчук зазначив, що зараз Мадяр веде активну компанію від дверей до дверей.

"Він їздить малими містами, містечками Угорщини та агітує за себе. Це мало б бути помічним, тому що Будапешт і так проти Віктора Орбана, Будапешт завжди був проти Віктора Орбана. А ось малі міста, і селища треба перетягувати на свій бік, що, в принципі, Мадяру вдається", - наголосив експерт.

На його думку, щодо того, як Мадяр співпрацює з іншими опозиційними силами, можна сперечатися.

"Він теоретично відкинув можливість роботи з тією ж демократичною коаліцією або іншими опозиційними партіями, вважаючи, що це з їхнього боку було б те, що називають фрірайдінг, тобто використання бренду самого Мадяра, щоб потрапити до парламенту Але і сила їхня є дуже незначною, вони всі коливалися в межах похибки, а не прохідних якихось результатів, тому, можливо, ця стратегія і виправдана", - вважає він.

Герасимчук додав, що угорське законодавство передбачає, що партія, яка перемагає з відривом більше ніж у 10% отримує певні бонусні бали.

"Тому, якщо тренд зберігатиметься таким, яким він є, з високою ймовірністю сторінку Орбана буде перегорнуто. Особливо, якщо і далі будуть виникати соціально-економічні проблеми, які і так є в Угорщині, бо це найслабша, одна з найслабших економік Європейського Союзу. І ось соціально-економічні проблеми, ціни на нафту і газ, на енергоносії, популярність Петера Мадяра. Поки що всі складники рецепта успіху для опозиціонерів, для партії "Тиса" є", - заявив експерт.

Він вважає, що єдина проблема у партії "Тиса" - це те, що партія суто лідерського типу і дуже багато залежить від самого Петера Мадяра.

"Очевидно, що і Віктор Орбан це теж розуміє, і тому я припускаю, буде і надалі атакувати його і особисто, і через звинувачення в якихось там зрадах, і через пошук якогось компромату, тому що якщо він нейтралізує Мадяра, то очевидно, що партія "Тиса" не має просто інших імен, які могли б очолити цей список", - підсумував експерт.