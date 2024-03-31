Вучич обіцяє, що Сербія збиватиме підозрілі об’єкти у повітряному просторі країни
Президент Сербії Александар Вучич після інциденту з невідомим літальним апаратом у повітряному просторі країни заявив, що наступного разу його одразу збиватимуть
Про це повідомляє РТС.
Таку заяву він зробив під час поїздки разом з головнокомандувачем сербської армії в аеропорт у Батайніці під Белградом, де розміщуються сербські повітряні сили та сили ППО.
"Чи був вчорашній об’єкт повітряною кулею, чи великим розвідувальним дроном? Він швидко зник з місця. Наступного разу ППО буде діяти та зіб’є його, щоб ми могли визначити, чий це апарат", - заявив Вучич.
Окрім цього, сербський президент оголосив, що обговорить придбання винищувачів Rafale з президентом Франції Макроном.
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30 березня о 10:39 повітряні сили Сербії виявили над містом Валєво невідомий літальний апарат на висоті 5,5 км. У небо злітали винищувачі МіГ-29.
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