"Я зневажаю щурячого виродка". У Кишиневі 54-річний чоловік жбурнув коктейль Молотова в двір посольства РФ
Вдень у неділю, 17 березня 2024 року, чоловік з подвійним громадянством Молдови та Росії кинув ємкості із запалювальною сумішшю у двір Консульського відділу посольства РФ в Кишиневі, де розташовано виборчу дільницю
Це сталося під час голосування на так званих виборах президента Росії, розповідають місцевий телеканал TV8 та новинний портал Știri.md.
На оприлюднених TV8 кадрах з місця події видно затримання нападника підрозділом карабінерів, що чергував поруч з посольством. Після того, як він жбурнув коктейль Молотова у двір російського посольства, чоловік намагався втекти, але його схопили.
Як наголошує TV8, затриманий кидав дві ємкості.
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"Пролуналав вибух, потім з'явився дим. Вогонь швидко загасили. Чоловік був у масці та медичних рукавичках", - додає Noi.md.
Окрім правоохоронців до нього також підбігли люди з черги на "голосування". Карабінери відтіснили цих осіб від чоловіка, що кидав легкозаймисту суміш. Дехто з них намагався вдарити затриманого.
Стопкадр з етеру TV8
Під час суперечки з ними чоловік, що атакував посольство, сказав наступне:
"Я зневажаю Росію. Я зневажаю щурячого виродка".
Свої дії він поясни тим, що в приміщенні посольства "голосують за фашиста".
"Чоловік перекинув дві ємкості з легкозаймистими речовинами через огорожу посольства Російської Федерації в Кишиневі. Його одразу затримали та встановили особу. Наразі він перебуває в райвідділку для опитування та складання документів. 54-річний чоловік є громадянином Республіки Молдова, але заявляє, що також має громадянство Російської Федерації, що остаточно встановлять правоохоронці. Під час допиту він пояснив свій вчинок тим, що невдоволений діями російської влади", - заявила у коментарі Știri.md пресофіцерка поліції Кишинева Діана Фетко.
Посольство РФ у Республіці Молдова своєю чергою розраховує на "справедливе та суворе покарання" для нападника й дякує за пильність "виборцям" з черги біля консульського відділу.
- 17 березня 2024 року закінчуються фейкове триденне "переобрання" російського диктатора Володимира Путіна на шостий термін.
- Окрім як у російському посольстві в Кишиневі, РФ також відкрила дільниці для "голосування" в окупованому Придністров'ї.
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