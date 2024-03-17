"Я зневажаю щурячого виродка". У Кишиневі 54-річний чоловік жбурнув коктейль Молотова в двір посольства РФ

Це сталося під час голосування на так званих виборах президента Росії, розповідають місцевий телеканал TV8 та новинний портал Știri.md.

На оприлюднених TV8 кадрах з місця події видно затримання нападника підрозділом карабінерів, що чергував поруч з посольством. Після того, як він жбурнув коктейль Молотова у двір російського посольства, чоловік намагався втекти, але його схопили.

Як наголошує TV8, затриманий кидав дві ємкості.

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"Пролуналав вибух, потім з'явився дим. Вогонь швидко загасили. Чоловік був у масці та медичних рукавичках", - додає Noi.md.

Окрім правоохоронців до нього також підбігли люди з черги на "голосування". Карабінери відтіснили цих осіб від чоловіка, що кидав легкозаймисту суміш. Дехто з них намагався вдарити затриманого.

Стопкадр з етеру TV8

Під час суперечки з ними чоловік, що атакував посольство, сказав наступне:

"Я зневажаю Росію. Я зневажаю щурячого виродка".

Свої дії він поясни тим, що в приміщенні посольства "голосують за фашиста".

"Чоловік перекинув дві ємкості з легкозаймистими речовинами через огорожу посольства Російської Федерації в Кишиневі. Його одразу затримали та встановили особу. Наразі він перебуває в райвідділку для опитування та складання документів. 54-річний чоловік є громадянином Республіки Молдова, але заявляє, що також має громадянство Російської Федерації, що остаточно встановлять правоохоронці. Під час допиту він пояснив свій вчинок тим, що невдоволений діями російської влади", - заявила у коментарі Știri.md пресофіцерка поліції Кишинева Діана Фетко.

Посольство РФ у Республіці Молдова своєю чергою розраховує на "справедливе та суворе покарання" для нападника й дякує за пильність "виборцям" з черги біля консульського відділу.