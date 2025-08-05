Зеленський поговорив телефоном з Трампом й анонсував двосторонню угоду зі США щодо дронів

Про це український президент написав у соцмережах.

Розмову з Трапом він назвав продуктивною. Серед ключових тем, які лідери обговорили під час розмови, - припинення російсько-української війни.

"Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно, потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - зазначив Зеленський.

Він додав, що з американським лідером вдалося скоординувати спільні позиції обох країн. Президенти обмінялись оцінками ситуації, а Зеленський наголосив, що росіяни збільшили жорстокість ударів.

"Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити", - наголосив український президент.

Також очільники держав обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України. Зеленський нагадав, що наразі є вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії про виділення більше ніж мільярда доларів на американську зброю, яку Україна отримає. За його словами, ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться.

"Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів", - підкреслив президент України.