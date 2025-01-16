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Зеленський зустрівся з делегацією ООН у Києві

Ольга Бабишена
16 січня, 2025 четвер
23:32
Світ

У четвер, 16 січня, президент України Володимир Зеленський зустрів у Києві делегацію ООН, яку очолили заступник генсекретаря з гуманітарних питань, координатор надзвичайної допомоги Том Флетчер та Верховний комісар у справах біженців Філіппо Гранді

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Про це Зеленський повідомив у telegram

Він розповів, що до зустрічі з ним делегація відвідала південну частину України, а також Дніпровську, Сумську та Харківську області, зокрема Куп’янськ.

"Це дуже важливо, і я дякую вам. Ви бачили людей там і розумієте, що таке війна та які її наслідки", - підкреслив президент. 

Зеленський подякував ООН за підтримку українців і наголосив, що "війна Росії проти України спричинила одну з найбільших гуманітарних криз сьогодення, і міжнародні організації мають примусити державу-агресорку до встановлення справедливого й тривалого миру". 

"Глава держави відзначив важливість Плану гуманітарних потреб та реагування ООН на 2025 рік і Регіонального плану реагування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які, зокрема, передбачають загальну консолідацію майже 3,3 млрд дол. США на підтримку українців цього року", - йдеться у повідомленні. 

  • Того ж дня стало відомо, що у 2025 році Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад $3,32 млрд у межах двох гуманітарних планів для підтримки українців. 

 

Теги:
Новини
Україна
ООН
Володимир Зеленський
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