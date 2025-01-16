Зеленський зустрівся з делегацією ООН у Києві

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Він розповів, що до зустрічі з ним делегація відвідала південну частину України, а також Дніпровську, Сумську та Харківську області, зокрема Куп’янськ.

"Це дуже важливо, і я дякую вам. Ви бачили людей там і розумієте, що таке війна та які її наслідки", - підкреслив президент.

Зеленський подякував ООН за підтримку українців і наголосив, що "війна Росії проти України спричинила одну з найбільших гуманітарних криз сьогодення, і міжнародні організації мають примусити державу-агресорку до встановлення справедливого й тривалого миру".

"Глава держави відзначив важливість Плану гуманітарних потреб та реагування ООН на 2025 рік і Регіонального плану реагування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які, зокрема, передбачають загальну консолідацію майже 3,3 млрд дол. США на підтримку українців цього року", - йдеться у повідомленні.