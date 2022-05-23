Світова економіка перебуває у найгіршому стані з часів Другої світової війни, - МВФ

Про це йдеться у звіті, який оприлюднено на сайті МВФ.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Внаслідок цих чинників у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

У МВФ наголосили, що криза насамперед позначиться на найбільш закредитованих країнах і компаніях, яким доведеться розбудовувати нові ланцюжки постачання. Її негативні наслідки також відчують усі без винятку категорії населення із найбагатшими включно.

На думку МВФ, для покращення стану світової економіки необхідно послабити торговельні обмеження, вирішити проблему виплат заборгованості, у тому числі за допомогою реструктуризації платежів, модернізувати систему транскордонних переказів та зупинити кліматичні зміни.

25 квітня президент США Джо Байден заявив, що причинами глобальної економічної кризи є політика російського президента Володимира Путін та пандемія COVID-19.

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