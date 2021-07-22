Таїланд розробляє три вакцини проти коронавірусу, вони мають бути готові на початку 2022 року

Про це повідомляє NNT, передає Укрінформ.

Розробкою першої вакцини (ChulaCov19), займаються фахівці факультетів Університету Чулалонгкорн та Університету Пенсільванії. Вона зараз проходить випробування на людях.

Друга вакцина - HXP-GPO Vac була розроблена в рамках співпраці Державної компанії Таїланду, Університету Махідол та американського інституту PATH. Його також випробовують на людях.



Третя вакцина - Baiya SARS-CoV-1 Vax 1, вироблена з листя тютюну фахівцями компанії Baiya Phytopharm та Університету Чулалонгкорн. Очікується початок етапу випробування препарату на людях.