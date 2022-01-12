Таїланд запровадить збір із іноземних туристів

Про це повідомляє Bangkok Post.



Країна запровадить збір із туристів у розмірі 300 бат (близько 246 грн або $9).



Як заявив прессекретар уряду Таїланду Тханакон Бунконгванчан у середу, збір буде включено у вартість авіаквитків. Також уряд країни розглядає можливість запровадження збору для туристів, які прибувають у країну наземним транспортом.



Плата в розмірі 300 бат буде використана для розвитку туристичних атракціонів і страхування від нещасних випадків або смерті туристів.



Як заявили у Міністерстві туризму та спорту Таїланду, запровадження збору збільшить доходи від туризму цього року до 1,3-1,8 трлн бат ($38-53 млрд). Загалом у 2022 році уряд країни очікує від 5 до 15 млн іноземних туристів.



За словами Бунконгванчана, уряд продовжить свої кампанії з популяризації туризму попри поширення штаму коронавірусу "Омікрон".



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