Таїланд запровадить збір із іноземних туристів
Таїланд із квітня 2022 року запровадить збір із іноземних туристів, який буде включено у вартість авіаквитка
Про це повідомляє Bangkok Post.
Країна запровадить збір із туристів у розмірі 300 бат (близько 246 грн або $9).
Як заявив прессекретар уряду Таїланду Тханакон Бунконгванчан у середу, збір буде включено у вартість авіаквитків. Також уряд країни розглядає можливість запровадження збору для туристів, які прибувають у країну наземним транспортом.
Плата в розмірі 300 бат буде використана для розвитку туристичних атракціонів і страхування від нещасних випадків або смерті туристів.
Як заявили у Міністерстві туризму та спорту Таїланду, запровадження збору збільшить доходи від туризму цього року до 1,3-1,8 трлн бат ($38-53 млрд). Загалом у 2022 році уряд країни очікує від 5 до 15 млн іноземних туристів.
За словами Бунконгванчана, уряд продовжить свої кампанії з популяризації туризму попри поширення штаму коронавірусу "Омікрон".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.53
Купівля 27.53Продаж 27.79
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.55
- Актуальне
- Важливе