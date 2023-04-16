Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Тактична ядерна зброя в Білорусі може стати останнім аргументом Путіна у війні з Україною, - білоруська журналістка Радіна
Ексклюзив

Тактична ядерна зброя в Білорусі може стати останнім аргументом Путіна у війні з Україною, - білоруська журналістка Радіна

16 квітня, 2023 неділя
14:37
Війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Білоруська журналістка Наталія Радіна вважає, що Путін може використати тактичну ядерну зброю, яка буде розміщена на території Білорусі, проти України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дійсно в Білорусі повідомили, що вже підготували майданчик для розміщення російської тактичної ядерної зброї.Також вони вже підготували літаки Су-25, які здатні нести ядерну зброю. Звісно, всі ці дії білоруського та російського диктатора спрямовані проти Європи. Зокрема, країн ЄС, які межують з Білоруссю", - пояснила Радіна.

Журналістка вважає, що Путін може наважитись на застосування ядерної зброї в разі поразки у війні з Україною

"Лукашенко буде використовувати тактичну ядерну зброю, щоб вимагати від Заходу зняти з Білорусі економічні санкції.Цих санкцій режим Лукашенка дуже сильно боїться. Однак, крім шантажу, я вважаю, що в критичний момент ядерна зброя в Білорусі може стати останнім аргументом Путіна у війні з Україною. Очевидно, що режим Лукашенка та Путіна дуже бояться контрнаступу української армії й можуть використати тактичну ядерну зброю проти України, в першу чергу", - додала вона.
 

Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
російська армія
ядерна зброя
окуповані території
окупанти
ядерна війна
Читайте також:
15 квітня, 2023 субота
В Україні підтоплено вже близько 600 домогосподарств у 14 містах і селах, - ДСНС
Генерал Річард Берронс
15 квітня, 2023 субота
Ситуація як у 1940 році. Британський генерал порівняв події на фронті з календарем Другої світової
15 квітня, 2023 субота
Потрапив у пастку біля Мар'їнки, втратив лапу та повернувся до своїх: історія пса із ЗСУ
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
16 квітня
15:32
САУ M109L
Італія передала Україні десятки САУ M109L, деякі з них вже на фронті, - La Repubblica
15:31
Предстоятель УГКЦ Святослав на Великдень 2023 року
"Нехай воскреслий Христос буде секретом стійкості українського народу!", - глава УГКЦ Святослав
15:07
Олексій Резніков
Чого найбільше потребують ЗСУ: відповідь міністра оборони
14:50
Росіяни зруйнували психоневрологічний інтернат на Сумщині: поранено 70-річну пацієнтку, 167 людей без даху над головою
14:33
У Фінляндії запустили найбільший у Європі ядерний реактор
14:23
Олексій Резніков
Менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині: Резніков про втрати ЗСУ
14:17
У ніч перед Великоднем росіяни вдарили по храму в Нікополі: двоє людей поранені
14:01
OPINION
Борислав Береза
Якщо наш мудрий народ не порозумнішає...
13:54
Україна - НАТО
Єдине, що залишилося - це політичне рішення: Резніков про членство України в НАТО
13:53
митрополит Епіфаній
"Нехай радість Воскресіння Христового світлом надії на перемогу й відновлення осяє вас у цей важкий час!", - Епіфаній
13:45
Ексклюзив
Катедральний храм УПЦ (МП) в Мукачеві
Треба переглянути всі дозволи щодо ділянок, де будувались храми УПЦ (МП), - релігієзнавиця Филипович
13:33
У великодню ніч росіяни вбили двох підлітків у Снігурівці на Миколаївщині
13:10
врятований єнот
Розтрощив усю квартиру: у Києві врятували покинутого єнота
13:02
Судан
Бойові дії в Судані: загинули 56 цивільних і десятки військових
12:49
Ексклюзив
Окупанти
За останню добу під Марʼїнкою окупанти втратили до 2 рот вбитими та пораненими, - полковник Дмитрашківський
12:40
діти, війна
Окупанти готуються депортувати дітей з Енергодара, - Енергоатом
12:20
Південна та Північна Корея
Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь через патрульний катер КНДР
12:08
OPINION
Юрій Богданов
Україна буде україномовною та англомовною. Зробімо це адекватно
11:57
За добу РФ здійснила 70 обстрілів Херсонщини: двоє людей загинули
11:40
крилата ракта "Калібр"
РФ вивела в Чорне море 2 ракетоносії, залп "калібрів" може сягнути 8 одиниць
11:20
Зросла кількість підтоплень в Україні: постраждали понад 900 дворів, сотні будинків
10:49
Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну
Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну
10:13
окупанти, орки
Російські загарбники в "ЛНР" оголосили військовий призов 18-річних
10:06
OPINION
Віктор Андрусів
Бездарний уряд гарних рішень копає нам глибоку яму
10:02
Укрпошта
Укрпошта 21 квітня запустить в обіг марки з писанками
09:25
Російські військові
Міноборони Британії вказало на чергове свідчення "міжусобної боротьби" в РФ через війну проти України
08:59
Інфографіка
російські військові окупанти
РФ втратила за добу в Україні 520 військових, 10 бронемашин та літак
08:34
Володимир Зеленський
"Попереду чи не найважча з вершин, ми подолаємо її": Зеленський привітав українців із Великоднем
08:30
Заповідник «Асканія-Нова»
Заповідник "Асканія-Нова" - від заснування до окупації
08:28
російські військові
Армія РФ минулої доби поранила чотирьох жителів Донеччини
08:00
OPINION
Галина Пагутяк
Ісус Христос — суперзірка
07:58
ракета
У Великодню ніч росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область: постраждала церква
07:21
авіація ЗСУ
Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по районах скупчення ворога та збила літак Су-25
01:35
міна граната розтяжка заміновано
У Києві вибухнула граната: постраждали люди
01:11
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Надвечір Великодня Росія авіабомбами обстріляла Чернігівщину та Сумщину
2023, субота
15 квітня
23:52
Слов'янськ, ракетний удар, Донеччина, вибух
У Слов'янську з-під завалів багатоповерхівки врятували ще двох людей
23:46
"Інтер", Хоакін Корреа, Ромелу Лукаку
"Інтер" сенсаційно програв "Монці" в Серії А. Це третя домашня поразка "нерадзурі" поспіль
23:05
Слов'янськ, ракетний удар, Донеччина, вибух
Російський удар по Слов'янську пошкодив 50 будинків, - Зеленський 
22:43
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд
"Ман Сіті" впевнено переміг "Лестер" в АПЛ: Холанд оформив дубль
21:57
В Україні підтоплено вже близько 600 домогосподарств у 14 містах і селах, - ДСНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV