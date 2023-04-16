Тактична ядерна зброя в Білорусі може стати останнім аргументом Путіна у війні з Україною, - білоруська журналістка Радіна
Білоруська журналістка Наталія Радіна вважає, що Путін може використати тактичну ядерну зброю, яка буде розміщена на території Білорусі, проти України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Дійсно в Білорусі повідомили, що вже підготували майданчик для розміщення російської тактичної ядерної зброї.Також вони вже підготували літаки Су-25, які здатні нести ядерну зброю. Звісно, всі ці дії білоруського та російського диктатора спрямовані проти Європи. Зокрема, країн ЄС, які межують з Білоруссю", - пояснила Радіна.
Журналістка вважає, що Путін може наважитись на застосування ядерної зброї в разі поразки у війні з Україною
"Лукашенко буде використовувати тактичну ядерну зброю, щоб вимагати від Заходу зняти з Білорусі економічні санкції.Цих санкцій режим Лукашенка дуже сильно боїться. Однак, крім шантажу, я вважаю, що в критичний момент ядерна зброя в Білорусі може стати останнім аргументом Путіна у війні з Україною. Очевидно, що режим Лукашенка та Путіна дуже бояться контрнаступу української армії й можуть використати тактичну ядерну зброю проти України, в першу чергу", - додала вона.
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