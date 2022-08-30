Таліби домовляються з Росією про закупівлю бензину, - Reuters
Переговори "Талібану" про закупівлю Афганістаном бензину і бензолу в Росії перебувають на завершальній стадії
Про це пише Reuters.
Офіційний представник міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що делегація талібів знаходиться в Москві й завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу і нафти.
У свою чергу джерело з офісу міністра торгівлі та промисловості повідомило, що вони очікують завершення найближчим часом.
"Ми працюємо над текстом контракту, ми майже погодили бензин і бензол", - зауважив чиновник.
Представники міністерств закордонних справ і енергетики Росії не відповіли на запити про коментарі.
Як додає Reuters, якщо контракт буде укладено, це буде ознакою того, що іноземні країни все активніше ведуть справи з талібами, незважаючи на те, що жоден іноземний уряд, включаючи Москву, офіційно не визнає керівництво "Талібану".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе