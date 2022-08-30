Про це пише Reuters.

Офіційний представник міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що делегація талібів знаходиться в Москві й завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу і нафти.

У свою чергу джерело з офісу міністра торгівлі та промисловості повідомило, що вони очікують завершення найближчим часом.

"Ми працюємо над текстом контракту, ми майже погодили бензин і бензол", - зауважив чиновник.

Представники міністерств закордонних справ і енергетики Росії не відповіли на запити про коментарі.

Як додає Reuters, якщо контракт буде укладено, це буде ознакою того, що іноземні країни все активніше ведуть справи з талібами, незважаючи на те, що жоден іноземний уряд, включаючи Москву, офіційно не визнає керівництво "Талібану".

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