Танковий підрозділ Гвардії наступу потребує монокуляр нічного бачення
Військовослужбовцям, що боронять нас на пекельному Східному напрямку потрібен монокуляр нічного бачення
Цей прилад крутий, бо є непомітним для ворога, тоді як ворог в ньому дуже помітний!
Віримо, що разом ми зможемо зібрати необхідну суму і підтримати наших героїв.
Тож, долучайтеся до збору
Ціль: 120 000 грн.
Посилання на банку
Номер картки банки
5375 4112 1072 3297
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.61
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе