Танковий підрозділ Гвардії наступу потребує монокуляр нічного бачення

Цей прилад крутий, бо є непомітним для ворога, тоді як ворог в ньому дуже помітний!

Віримо, що разом ми зможемо зібрати необхідну суму і підтримати наших героїв.

Тож, долучайтеся до збору

Ціль: 120 000 грн.

Посилання на банку

Номер картки банки

5375 4112 1072 3297