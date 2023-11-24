Танковий підрозділ Гвардії наступу потребує старлінків
Військовослужбовцям, що боронять нас на пекельному східному напрямку потрібен надійний зв'язок!
Це важливо бо зв'язок = оперативність. Оперативність = успішне відпрацювання. Відпрацювання = тихий тил.
Донатьте. Воно того вартує! Наближаємо Перемогу разом!
Наша ціль: 84 000.00 грн
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