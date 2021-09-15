Тарас Возняк став лауреатом Премії імені Василя Стуса 2021 року

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Лавдації – промови про внесок лауреата Премії в розвиток української культури і загалом нашої держави – підготували культуролог, головний редактор видавництва “Дух і Літера Леонід Фінберг та журналіст, громадський діяч, історик та перекладач Андрій Павлишин.

“Наш світ тримається не тільки на людях, які жертвували своїм життям задля надзвичайної місії. Є й інші ролі людей, які відповідають на виклики сучасності. Не короткою фразою, а осмисленням феноменів за допомогою нових знань. Саме таким є внесок Тараса Возняка: він допомагає нам осмислити наше сьогодення. Завдяки заснованому ним журналу “Ї” ми маємо навіть не планету, а галактику. Кожен із блоків, з якими він працює – філософський, історичний, краєзнавчий, – закриває цілу тему”, – зазначив під час церемонії нагородження лауреата головний редактор видавництва “Дух і Літера”, член журі Премії імені Василя Стуса Леонід Фінберг.

“Коли наша державність вбивалася, коли вона нищилася і не існувала, завжди були люди-інституції, які на собі тримали феномен України. Ми щиро переймаємося пошуком таких людей, їхньою природою, їхнім впливом, їхньою відповідальністю, їхнім лідерством. Свого часу Василь Стус сказав, що людина завжди мусить відчувати єдиний обов’язок – “бути вдячним сином землі”. Це характерно для всієї когорти людей такого типу, які, як люди-інституції, несли, несуть і будуть нести спроможність України до самовідтворення, до розвитку, до того, що нам дасть відчуття, що ми маємо майбутнє. До таких людей належить і Тарас Возняк”, – наголосив декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи, член журі Премії імені Василя Стуса Олександр Саврук.

Нагадаємо, що Премія імені Василя Стуса була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928-2014). Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво “Дух і Літера” взяли на себе справу продовження цієї ініціативи.

Лауреатами Премії імені Василя Стуса в попередні роки стали понад 70 українців, серед яких – Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Ахтем Сеітаблаєв.