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Тайсон погодився готувати ексчемпіона UFC Нганну до бою з Ф'юрі

3 серпня, 2023 четвер
20:01
Спорт Майк Тайсон

Легенда боксу Майк Тайсон готуватиме бійця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі

Про це повідомив сам Майк Тайсон, якого цитує інсайдер Майк Бенсон у twitter

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі буде одним з тренерів Нганну та допоможе французу готуватися до поєдинку проти Ф'юрі. 

"Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Нганну та підтримати його перехід з октагону в боксерський ринг. Ключовим моментом буде поєднання його енергії та бойових навичок в ударах, а також використання його спритності для швидкого пересування рингом, щоб потім завдати нокаутуючого удару. Ми тут, що перемогти", - розповів Тайсон.

Що відомо про бій Ф'юрі - Нганну

10-раундовий бій між французом та британцем відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії за правилами боксу. 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Наразі француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).   




 
Бокс
Майк Тайсон
Тайсон Ф'юрі
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