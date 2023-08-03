Про це повідомив сам Майк Тайсон, якого цитує інсайдер Майк Бенсон у twitter.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі буде одним з тренерів Нганну та допоможе французу готуватися до поєдинку проти Ф'юрі.

"Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Нганну та підтримати його перехід з октагону в боксерський ринг. Ключовим моментом буде поєднання його енергії та бойових навичок в ударах, а також використання його спритності для швидкого пересування рингом, щоб потім завдати нокаутуючого удару. Ми тут, що перемогти", - розповів Тайсон.

Що відомо про бій Ф'юрі - Нганну

10-раундовий бій між французом та британцем відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії за правилами боксу.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Наразі француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).