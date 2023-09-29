Тайсон зробив прогноз на бій абсолютних чемпіонів Канело - Чарло
Легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав мексиканця Сауля Альвареса фаворитом у поєдинку проти Джермелла Чарло зі США
Про це Тайсон заявив у коментарі каналу Little Giant Boxing в YouTube.
За словами Тайсона, він вболіватиме за Чарло, але вважає, що мексиканець на прізвисько Канело захистить звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).
"Думаю, це буде гарний бій. Хотів би поставити на Чарло, адже Канело вже не той, що раніше. Але гадаю, що й у нинішньому стані його вистачить для перемоги над Чарло. Хочу, щоб Чарло все вийшло, але Канело переможе. Хоча достеменно знаю, що це буде нелегко", - сказав Тайсон, який є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
Бій Канело - Чарло
Бій між Саулем Альваресом та Джермелом Чарло відбудеться 1 жовтня в Лас-Вегасі (США). Заради поєдинку американець, який є абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі (до 69,9 кг), піднявся на дві категорії.
Канело є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік він заробив $110 млн.
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