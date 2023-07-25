Театр компанії Ferrexpo збирає гроші на ЗСУ і планує привезти виставу до Києва
На двух показах вистави "За двома зайцями” у Горішніх Плавнях аматорський театральний колектив компанії Ferrexpo зібрав понад 250 тисяч гривень на потреби Збройних сил України
Корпоративний театр FerroTale складається із працівників Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК.
Театральна поставновка "За двома зайцями" за пʼєсою Михайла Старицького відбулась за підтримки Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя і була присвячена до Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
“З лютого поточного року тісно співпрацювали з Полтавським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Миколи Гоголя. Тричі на тиждень зустрічалися для репетицій, крім того, шили костюми, величезною когортою небайдужих працівників різних структурних підрозділів компанії виготовляли декорації й театральну бутафорію. ” - говорить авторка проєкту Олена Цебінога.
Глядачі, які придбали квитки на вистави, автоматично долучилися до підтримки одного з батальйонів Збройних сил України. Кілька десятків безоплатних квитків Благодійний фонд “Полтавського гірничо-збагачувального комбінату” надав для представників соціально чутливих верств населення громади: дорослих і дітей з інвалідністю, їхніх батьків та літніх людей.
У планах FerroTale також презентувати свою творчість в одному зі столичних театрів.
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