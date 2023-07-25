Корпоративний театр FerroTale складається із працівників Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК.

Театральна поставновка "За двома зайцями" за пʼєсою Михайла Старицького відбулась за підтримки Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя і була присвячена до Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

“З лютого поточного року тісно співпрацювали з Полтавським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Миколи Гоголя. Тричі на тиждень зустрічалися для репетицій, крім того, шили костюми, величезною когортою небайдужих працівників різних структурних підрозділів компанії виготовляли декорації й театральну бутафорію. ” - говорить авторка проєкту Олена Цебінога.

Глядачі, які придбали квитки на вистави, автоматично долучилися до підтримки одного з батальйонів Збройних сил України. Кілька десятків безоплатних квитків Благодійний фонд “Полтавського гірничо-збагачувального комбінату” надав для представників соціально чутливих верств населення громади: дорослих і дітей з інвалідністю, їхніх батьків та літніх людей.

У планах FerroTale також презентувати свою творчість в одному зі столичних театрів.