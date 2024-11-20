До використання в ЗСУ допустили ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
WZT-3 призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах. Бронемашину виготовили на базі танку Т-72, замість башти встановили кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.
Також WZT-3 може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій. З озброєння бронемашина має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.
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