До використання в ЗСУ допустили ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

WZT-3 призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах. Бронемашину виготовили на базі танку Т-72, замість башти встановили кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.

Також WZT-3 може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій. З озброєння бронемашина має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.