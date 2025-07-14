Єврокомісія погодила надання Україні "роумінгового безвізу" з 2026 року, – Шмигаль
Єврокомісія схвалила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home
Про це на засіданні уряду 14 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Єврокомісія погодила надання Україні так званого роумінгового безвізу — приєднання до політики ЄС Roam like at Home. Очікуємо, що це відбудеться з 1 січня 2026 року", - поінформував він.
За його словами, наразі уряд схвалює рішення Комітету асоціації Україна - ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.
"Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", - пояснив Шмигаль.
- Раніше прем'єр повідомляв, що українці отримають можливість не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27 країн Європейського Союзу. Досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home.
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