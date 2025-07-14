Єврокомісія погодила надання Україні "роумінгового безвізу" з 2026 року, – Шмигаль

Про це на засіданні уряду 14 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Єврокомісія погодила надання Україні так званого роумінгового безвізу — приєднання до політики ЄС Roam like at Home. Очікуємо, що це відбудеться з 1 січня 2026 року", - поінформував він.

За його словами, наразі уряд схвалює рішення Комітету асоціації Україна - ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.

"Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", - пояснив Шмигаль.