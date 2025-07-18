"Імпульс": Міноборони запускає систему автоматизації обліку особового складу на рівнях бригад і нижче

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Я підписала цільовий профіль безпеки на систему автоматизації обліку особового складу (тактичний рівень: бригада і нижче). Ця система називається "Імпульс". Вона створена, щоб військові частини могли позбутися паперової бюрократії в кадровій роботі", – сказала вона.

За її словами, в "Імпульсі" буде можливо вести персональний, штатно-посадовий та статистичний облік, відслідковувати проходження служби, бачити наявність особового складу й резерви, які потребують доукомплектування.

"Вже до кінця липня, завдяки нашим міжнародним партнерам, готуємо 1000 ноутбуків, які поставимо підрозділам, визначеним Генштабом. Сподіваюсь, на радість щасливим кадровикам", – наголосила Черногоренко.

Також заступниця глави Міноборони нагадала, що ця система є четвертою легалізованою за новим принципом, який впроваджує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.