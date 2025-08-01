Instagram тепер дозволятиме проводити прямі етери акаунтам, які мають щонайменше тисячу підписників
Соціальна мережа іnstagram змінила вимоги щодо проведення прямих трансляцій: тепер це зможуть робити лише облікові записи, які мають не менше 1 тис. підписників
Цю інформацію соцмережа підтвердила TechCrunch.
Раніше instagram дозволяв використовувати функцію прямих етерів будь-яким обліковим записам, незалежно від кількості підписників, його приватного чи загальнодоступного статусу.
"Цей крок стане ударом по менших творцях на платформі, які підпадають під вимогу 1000 підписників, а також звичайних користувачах, які просто хотіли виходити в прямому ефірі зі своїми друзями для розваги", – пише видання.
Відтепер користувачі із приватною сторінкою та менше тисячею підписників побачать повідомлення від соцмережі, якщо спробують вийти в прямий етер.
"Ми змінили вимоги до використання цієї функції. Тільки публічні акаунти з 1000 або більше підписниками зможуть запускати відео в прямому ефірі", – йтиметься в ньому.
Зазначено, що така нова функція instagram робить платформу більш схожою із китайським TikTok. В останньому користувачі також можуть запускати прямі трансляції за умови тисячі підписників. Водночас YouTube для цього вимагає щонайменше 50 підписників на каналі.
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