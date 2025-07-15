Капсула SpaceX Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту повернулася з МКС на Землю
Ранком вівторка, 15 липня, капсула SpaceX Crew Dragon з чотирма членами екіпажу на борту, які повернулися з Міжнародної космічної станції (МКС), успішно приводнилася в Тихому океані
Про це пише Reuters.
Серед екіпажу були астронавти з Індії, Польщі та Угорщини, для яких це була перша місія на МКС. Разом з ними повернулася астронавтка NASA у відставці Пеґґі Вітсон, яка завершила свою п'яту місію на орбітальній станції.
Капсула приводнилася близько 02:30 ранку за тихоокеанським часом після падіння в атмосферу Землі, яке завершило 22-годинний спуск з орбіти.
Повернення екіпажу завершило четверту місію до МКС, організовану техаським стартапом Axiom Space у співпраці зі SpaceX Ілона Маска.
65-річна американка Пеґґі Вітсон пішла з NASA у 2018 році після видатної кар'єри, під час якої вона стала першою жінкою-головним астронавтом американського космічного агентства та першою жінкою-командиром експедиції на МКС.
Екіпаж Axiom-4 також включав 39-річного Шубханшу Шукла з Індії, 41-річного Славоша Узнанського-Вішневського з Польщі та 33-річного Тібора Капу з Угорщини.
Астронавти повернулися з цінним вантажем наукових зразків, отриманих в результаті понад 60 експериментів з мікрогравітацією, проведених під час їхнього 18-денного перебування на МКС.
- 24 червня в межах комерційної місії Ax-4 на Міжнародну космічну станцію вперше вилетіли астронавти з Індії, Угорщини та Польщі.
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