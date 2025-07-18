Кіберфахівці української розвідки атакували інфраструктуру Газпрому, – ЗМІ

Про це повідомили Укрінформ, NV і LB.ua з посиланням на джерела в ГУР.

За даними джерела, внаслідок кіберудару мережева інфраструктура російського газового монополіста зазнала значних збитків. Зокрема знищено великий обсяг баз даних і встановлено спеціальне програмне забезпечення.

У підсумку операції вдалося відключити доступ до інформаційної системи Газпрому близько 20000 системних адміністраторів, а також встановити на сервери Газпрому програмне забезпечення, яке надалі знищуватиме дані інформаційної системи компанії.

Окрім того, кіберфахівці знищили:

резервні копії даних інформаційної системи Газпрому

бази даних близько 390 дочірніх компаній Газпрому та його філіалів, серед яких "Газпром Тепло Енерго", "Газпром Обл Енерго", "Газпром Енергозбут" і сотні інших

дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) Газпрому та дочірніх компаній

дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого)

бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп тощо. Видалено сервери з аналітикою роботи систем SCADA відповідальних за керування технічною інфраструктурою

операційні системи на доступних серверах, а також пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються й вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).

"Деградація російських інформаційних систем до часів технологічного середньовіччя триває. Користуючись нагодою, вітаємо російських "кіберфахівців" з черговим "здобутком" і радимо поступово замінювати мишки та клавіатури на молотки та обценьки як основні інструменти праці", – зазначив співрозмовник з ГУР.