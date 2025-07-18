Кіберфахівці української розвідки атакували інфраструктуру Газпрому, – ЗМІ
Кіберкорпус Головного управління розвідки 17 липня уразив мережеву інфраструктуру ПАТ "Газпром", який безпосередньо долучений до забезпечення збройної агресії Росії проти України
Про це повідомили Укрінформ, NV і LB.ua з посиланням на джерела в ГУР.
За даними джерела, внаслідок кіберудару мережева інфраструктура російського газового монополіста зазнала значних збитків. Зокрема знищено великий обсяг баз даних і встановлено спеціальне програмне забезпечення.
У підсумку операції вдалося відключити доступ до інформаційної системи Газпрому близько 20000 системних адміністраторів, а також встановити на сервери Газпрому програмне забезпечення, яке надалі знищуватиме дані інформаційної системи компанії.
Окрім того, кіберфахівці знищили:
- резервні копії даних інформаційної системи Газпрому
- бази даних близько 390 дочірніх компаній Газпрому та його філіалів, серед яких "Газпром Тепло Енерго", "Газпром Обл Енерго", "Газпром Енергозбут" і сотні інших
- дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) Газпрому та дочірніх компаній
- дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого)
- бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп тощо. Видалено сервери з аналітикою роботи систем SCADA відповідальних за керування технічною інфраструктурою
- операційні системи на доступних серверах, а також пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються й вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).
"Деградація російських інформаційних систем до часів технологічного середньовіччя триває. Користуючись нагодою, вітаємо російських "кіберфахівців" з черговим "здобутком" і радимо поступово замінювати мишки та клавіатури на молотки та обценьки як основні інструменти праці", – зазначив співрозмовник з ГУР.
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