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Комп'ютерна техніка та комплектуючі від Compx

Анна Хотіна
29 січня, 2025 середа
11:39
Технології

Мережа магазинів Compx спеціалізується на продажу великої кількості техніки, електроніки та комп'ютерних комплектуючих. Це дозволяє клієнтам максимально скористатися всіма інструментами, можливостями та рішеннями, вирішуючи свої щоденні завдання та проблеми. Окрім продажу товарів надається якісний сервіс та додатковий набір послуг

Зміст

Постійно діють спеціальні пропозиції, акції та знижки, зокрема, надаються знижки для військовослужбовців. Продукція від compx.ua сертифікована та перевірена, доповнюється гарантією від самих виробників. Крім цього, є пропозиції від власних брендів, що дозволить запропонувати конкурентну ціну.

Асортимент товарів

Кожен покупець пропонує доступ до наступного набору категорій товарів:

  1. Ноутбуки та аксесуари. Ноутбуки від бюджетних до геймерських моделей, комплектуючі, аксесуари, бездротові клавіатури та миші;
  2. Товари для блекауту. Зарядні станції, генератори, сонячні панелі, інвертори, ДБЖ, стабілізатори напруги та багато іншого;
  3. Комплектуючі. Відеокарти, процесори, корпуси, жорсткі диски, материнські плати, блоки живлення та багато іншого;
  4. Монітори. Різної діагоналі та дозволу, кронштейни, кабелі та перехідники;
  5. Периферія для комп'ютера. Веб-камери, клавіатури, комп'ютерні миші та килимки, ігрові маніпулятори, ігрові столи та крісла, аксесуари для клавіатур.

Це лише невелика кількість категорій, адже додатково є гарнітури та аудіо, консолі та ігри, аксесуари для ПК, мережеве обладнання, техніка для майнінгу та багато іншого.

Інновації та цінності Compx

Команда фахівців завжди працює у справі, щоб кожен клієнт отримав якісний сервіс. Основна мета – допомогти кожному знайти те, що допоможе йому отримати задоволення та вирішити проблеми. Постійне вдосконалення знань та навичок спрощує процес складання ПК, підбору комплектуючих та необхідних товарів.

Робота над розширенням асортименту дозволяє впровадити нові та цікаві рішення, що дозволить бути на передових позиціях на ринку електроніки. Офіційне партнерство з відомими брендами INTEL, AMD, Nvidia, Gigabyte, ASUS, HP, HATOR, BeQuiet, SAMSUNG, MSI, RAZOR, LOGITECH дозволить запропонувати найкращу продукцію за доступними цінами.

Чому вибирають Compx?

Бажаючі можуть скористатися шоу-румами у містах України. Це не тільки точка продажу, а місце, де можна ознайомитись з новинками та отримати консультації. Взаємодія з великими транспортними компаніями дозволить запропонувати вигідні умови доставки по Україні. Існує також кілька способів оплати, включаючи оплату після доставки.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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