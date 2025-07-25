Користувачам facebook та instagram у ЄС більше не показуватимуть політичну й соціальну рекламу
Американська компанія Meta заявила, що з жовтня 2025 року в соцмережах facebook та instagram користувачам на території Європейського Союзу не показуватимуть політичну, виборчу або соціальну рекламу
Про це написала пресслужба Meta.
"З початку жовтня 2025 року ми більше не будемо дозволяти політичну, виборчу та соціальну рекламу на наших платформах в ЄС. Це складне рішення – таке, яке ми прийняли у відповідь на вступне регулювання ЄС про прозорість та націлювання політичної реклами, що створює значні операційні проблеми та правову невизначеність", – пише компанія.
Meta наголошує, що з 2018 року вона має інструменти, які забезпечують прозорість реклами у сферах політики, виборів, соціальних питань.
Там також додають: європейське регулювання накладає на соцмережі додаткові зобовʼязання, "які створюють нестримний рівень складності та правової невизначеності для рекламодавців та платформ, що працюють в ЄС".
"Наприклад, (регулювання) встановлює значні обмеження на таргетинг та показ реклами, що обмежить можливості рекламодавців, які займаються політичними та соціальними питаннями, досягати своєї аудиторії, і призведе до того, що люди бачитимуть на наших платформах менш релевантну рекламу. Це ще одна загроза принципам персоналізованої реклами", – заявила Meta.
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