Користувачам facebook та instagram у ЄС більше не показуватимуть політичну й соціальну рекламу

Про це написала пресслужба Meta.

"З початку жовтня 2025 року ми більше не будемо дозволяти політичну, виборчу та соціальну рекламу на наших платформах в ЄС. Це складне рішення – таке, яке ми прийняли у відповідь на вступне регулювання ЄС про прозорість та націлювання політичної реклами, що створює значні операційні проблеми та правову невизначеність", – пише компанія.

Meta наголошує, що з 2018 року вона має інструменти, які забезпечують прозорість реклами у сферах політики, виборів, соціальних питань.

Там також додають: європейське регулювання накладає на соцмережі додаткові зобовʼязання, "які створюють нестримний рівень складності та правової невизначеності для рекламодавців та платформ, що працюють в ЄС".

"Наприклад, (регулювання) встановлює значні обмеження на таргетинг та показ реклами, що обмежить можливості рекламодавців, які займаються політичними та соціальними питаннями, досягати своєї аудиторії, і призведе до того, що люди бачитимуть на наших платформах менш релевантну рекламу. Це ще одна загроза принципам персоналізованої реклами", – заявила Meta.