OpenAI запустила потужнішу модель ШІ GPT-5 з безкоштовним доступом для усіх користувачів
Американська організація OpenAI 7 серпня запустила більш потужну модель штучного інтелекту GPT-5, яка розроблена для покращення кодування та творчого письма зокрема
Про це повідомляє Bloomberg.
"OpenAI розгортає більш потужну та довгоочікувану нову модель штучного інтелекту під назвою GPT-5, яка змагається випередити посилену конкуренцію з боку конкурентів у США та Китаї", – пише агентство.
Зазначено, що GPT-5 має покращене кодування та навички творчого письма, а також – може обґрунтовувати складні запити.
"Вперше це дійсно схоже на розмову з експертом з будь-якої теми", – заявив головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман, назвавши модель "великим оновленням".
Водночас GPT-5 буде доступна для передплатників та користувачів звичайної версії від сьогодні, однак перші матимуть більше лімітів для використання інструменту. Корпоративні клієнти зможуть скористатися версією з наступного тижня.
В OpenAI стверджують: GPT-5 має рекорди рекорди в тестах на інтелект – 94,6% у математиці (AIME 2025), 88% у кодуванні (Aider Polyglot), 84,2% у мультимодальному розумінні (MMMU) та 46,2% у медицині (HealthBench Hard).
- Також OpenAI запроваджує в ChatGPT нову функцію, яка заохочуватиме користувачів робити перерви під час тривалого спілкування з чат-ботом.
