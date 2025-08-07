OpenAI запустила потужнішу модель ШІ GPT-5 з безкоштовним доступом для усіх користувачів

Про це повідомляє Bloomberg.

"OpenAI розгортає більш потужну та довгоочікувану нову модель штучного інтелекту під назвою GPT-5, яка змагається випередити посилену конкуренцію з боку конкурентів у США та Китаї", – пише агентство.

Зазначено, що GPT-5 має покращене кодування та навички творчого письма, а також – може обґрунтовувати складні запити.

"Вперше це дійсно схоже на розмову з експертом з будь-якої теми", – заявив головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман, назвавши модель "великим оновленням".

Водночас GPT-5 буде доступна для передплатників та користувачів звичайної версії від сьогодні, однак перші матимуть більше лімітів для використання інструменту. Корпоративні клієнти зможуть скористатися версією з наступного тижня.

В OpenAI стверджують: GPT-5 має рекорди рекорди в тестах на інтелект – 94,6% у математиці (AIME 2025), 88% у кодуванні (Aider Polyglot), 84,2% у мультимодальному розумінні (MMMU) та 46,2% у медицині (HealthBench Hard).