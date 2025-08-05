"ШІ може бути більш чуйним": ChatGPT нагадуватиме користувачам про необхідність перерв

Про це повідомила пресслужба Open AI.

"Ви бачитимете легкі нагадування під час тривалих сесій, які заохочуватимуть до перерв. Ми будемо постійно налаштовувати, коли і як вони відображатимуться, щоб вони були природними та корисними", - йдеться у повідомленні.

Нова функція контролю часу запрацювала 4 серпня.

"Ми також розуміємо, що штучний інтелект може бути більш чуйним і персоналізованим, ніж попередні технології, особливо для вразливих людей, які переживають психічні чи емоційні труднощі. Для нас допомагати вам розкривати свій потенціал означає бути поруч у складні моменти, допомагати зберігати контроль над власним часом і спрямовувати вас — а не приймати рішення за вас — коли ви стикаєтеся з особистими викликами", - пояснили у компанії.

Також там працюють над тим, аби чат-бот не давав прямих відповідей на особисті запитання. Коли користувач запитує щось на кшталт: "Чи варто мені розлучитися з хлопцем?", ChatGPT має давати людині змогу самій усе обміркувати: ставити запитання, зважувати переваги й недоліки. У компанії зазначили, що незабаром буде запроваджено нову модель поведінки для ситуацій, що стосуються важливих особистих рішень.