"ШІ може бути більш чуйним": ChatGPT нагадуватиме користувачам про необхідність перерв
OpenAI запроваджує в ChatGPT нову функцію, яка заохочуватиме користувачів робити перерви під час тривалого спілкування з чат-ботом
Про це повідомила пресслужба Open AI.
"Ви бачитимете легкі нагадування під час тривалих сесій, які заохочуватимуть до перерв. Ми будемо постійно налаштовувати, коли і як вони відображатимуться, щоб вони були природними та корисними", - йдеться у повідомленні.
Нова функція контролю часу запрацювала 4 серпня.
"Ми також розуміємо, що штучний інтелект може бути більш чуйним і персоналізованим, ніж попередні технології, особливо для вразливих людей, які переживають психічні чи емоційні труднощі. Для нас допомагати вам розкривати свій потенціал означає бути поруч у складні моменти, допомагати зберігати контроль над власним часом і спрямовувати вас — а не приймати рішення за вас — коли ви стикаєтеся з особистими викликами", - пояснили у компанії.
Також там працюють над тим, аби чат-бот не давав прямих відповідей на особисті запитання. Коли користувач запитує щось на кшталт: "Чи варто мені розлучитися з хлопцем?", ChatGPT має давати людині змогу самій усе обміркувати: ставити запитання, зважувати переваги й недоліки. У компанії зазначили, що незабаром буде запроваджено нову модель поведінки для ситуацій, що стосуються важливих особистих рішень.
- Наприкінці липня компанія повідомляла, що у ChatGPT впровадили режим "навчання".
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