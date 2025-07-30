"Покрокові інструкції замість швидких відповідей": у ChatGPT впровадили режим "навчання"

Про це йдеться на сайті OpenAI.

Зазначено, що OpenAI створила новий режим, аби сприяти тому, щоб ChatGPT використовували для підтримки реального навчання: аби ті, хто навчаються, не просто отримували рішення, а могли його зрозуміти.

"Коли студенти використовують режим навчання, вони отримують навідні запитання, які калібрують відповіді відповідно до їхніх цілей та рівня навичок, щоб допомогти їм досягти глибшого розуміння. Режим навчання розроблений так, щоб бути цікавим та інтерактивним, а також допомагати студентам вчитися чомусь, а не просто виконувати завдання", - йдеться у повідомленні.

OpenAI у співпраці з викладачами, вченими та експертами в галузі педагогіки розробили спеціальні системні інструкції, які сприятимуть глибшому навчанню.

"Замість того, щоб виконувати роботу за них, режим навчання заохочує учнів критично мислити про своє навчання. Такі функції є позитивним кроком у напрямку ефективного використання ШІ для навчання. Навіть в епоху ШІ найкраще навчання все ще відбувається тоді, коли учні захоплені матеріалом уроку та активно залучені до нього", - пояснив старший директор програм ШІ в Common Sense Media Роббі Торні.

Режим навчання має такі функції:

Інтерактивні підказки: користувач отримуватиме не готові відповіді, а підказки та уточнюючі запитання, які допомагатимуть краще зрозуміти тему.

Структуровані відповіді: інформація подаватиметься в структурованих розділах, які підкреслюватимуть ключові зв'язки між темами й надаватимуть оптимальний контекст.

Індивідуальна підтримка: уроки адаптовуватимуться до рівня користувача на основі питань, що оцінюють рівень навичок та пам'ять з попередніх чатів.

Перевірка знань: чат пропонуватиме тести та відкриті питання, а також індивідуальні коментарі для відстеження прогресу.

Гнучкість: режим можна легко вмикати або вимикати під час розмови.

Вказано, що новий режим вже доступний для зареєстрованих користувачів Free, Plus, Pro, Team, а в ChatGPT Edu з'явиться протягом найближчих кількох тижнів.