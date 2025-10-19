Російські хакери зламали військові бази Британії та злили дані співробітників, - ЗМІ
Хакерська група, яку пов’язують із російським диктатором Володимиром Путіним, зламала системи підрядника Міністерства оборони Британії – компанії Dodd Group та зламала вісім військових об'єктів
Про це повідомляє Мirror.
Зловмисники отримали доступ до чутливих файлів та виклали в даркнеті особисті дані співробітників Міноборони, включно з іменами та електронними адресами. Витік назвали "катастрофічним", адже хакерам вдалося обійти кіберзахист Збройних сил.
Особливе занепокоєння викликав злам авіабази Лейкенхіт у Саффолку. Тут дислокуються американські винищувачі-невидимки F-35, а також, за даними ЗМІ, можуть зберігатися ядерні боєприпаси США. Експерти попереджають, що публікація даних персоналу може поставити під загрозу не лише британську, а й трансатлантичну безпеку.
Як наголошується, до атаки причетна російська група Lynx, яку пов’язують із Володимиром Путіним. Попередження викликало занепокоєння щодо високої кількості хакерських атак у Великій Британії, яка досягла рекордних показників – 204 за рік до вересня.
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило факт розслідування інциденту. "Ми застосовуємо рішучий і проактивний підхід до кіберзагроз, які можуть становити ризик для національних інтересів. Наразі ми активно перевіряємо інформацію щодо витоку даних у даркнеті", – заявив речник МО.
- 19 жовтня Міністерство державної безпеки Китаю, що має "неспростовні докази" кібератак з боку Агентства національної безпеки США на Національний центр служби часу — ключову установу, що відповідає за хронологічну точність у країні.
