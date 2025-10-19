Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову
Міністерство державної безпеки Китаю, що має "неспростовні докази" кібератак з боку Агентства національної безпеки США (АНБ) на Національний центр служби часу — ключову установу, що відповідає за хронологічну точність у країні
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними відомства, американські хакери з АНБ із березня 2022 року використовували вразливості в мобільних пристроях співробітників центру, аби отримати доступ до конфіденційної інформації. З квітня 2023 року, за твердженням Пекіна, вони нібито застосовували викрадені облікові дані для зламу комп’ютерних систем установи.
У виданні пояснили, що центр, розташований у місті Сіань, забезпечує точність часу для урядових структур, цивільного сектору та промисловості, а також бере участь у формуванні міжнародного стандарту часу.
Китайські спецслужби заявили, що під час атак використовувалися приватні сервери по всьому світу, щоб приховати джерело кібервтручання. Після виявлення інцидентів уряд Китаю посилив кіберзахист і вжив превентивних заходів.
Ці звинувачення з’явилися на тлі тривалої напруги між Пекіном і Вашингтоном, а також численних заяв Заходу про діяльність китайських хакерських угруповань.
23 вересня секретна служба США виявила у Нью-Йорку мережу зі 100 тис. SIM-карт і 300 серверів, здатних блокувати мобільні вежі та застосовуватися для стеження.
