Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними відомства, американські хакери з АНБ із березня 2022 року використовували вразливості в мобільних пристроях співробітників центру, аби отримати доступ до конфіденційної інформації. З квітня 2023 року, за твердженням Пекіна, вони нібито застосовували викрадені облікові дані для зламу комп’ютерних систем установи.

У виданні пояснили, що центр, розташований у місті Сіань, забезпечує точність часу для урядових структур, цивільного сектору та промисловості, а також бере участь у формуванні міжнародного стандарту часу.

Китайські спецслужби заявили, що під час атак використовувалися приватні сервери по всьому світу, щоб приховати джерело кібервтручання. Після виявлення інцидентів уряд Китаю посилив кіберзахист і вжив превентивних заходів.

Ці звинувачення з’явилися на тлі тривалої напруги між Пекіном і Вашингтоном, а також численних заяв Заходу про діяльність китайських хакерських угруповань.