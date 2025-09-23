Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна кібератаки Секретна служба США демонтувала мережу, здатну блокувати мобільний зв’язок під час Генасамблеї ООН

Секретна служба США демонтувала мережу, здатну блокувати мобільний зв’язок під час Генасамблеї ООН

Адріана Муллаянова
23 вересня, 2025 вiвторок
20:06
кібератаки Прапор США

Секретна служба США виявила у Нью-Йорку мережу зі 100 тис. SIM-карт і 300 серверів, здатних блокувати мобільні вежі та застосовуватися для стеження

Зміст

За даними служби, вони використовувалися для здійснення телекомунікаційних атак, які становили безпосередню загрозу високопосадовцям уряду США та операціям із їхнього захисту.

Розслідування виявило понад 300 SIM-серверів і близько 100 тис. SIM-карт, розміщених на кількох об’єктах. Ці пристрої могли застосовуватися для анонімних телефонних погроз, блокування стільникових веж, проведення атак типу "відмова в обслуговуванні" та організації зашифрованого зв’язку між зловмисниками і злочинними угрупованнями.

Попередній аналіз свідчить, що виявлені пристрої могли використовуватися у зв’язку між представниками державних структур та особами, які вже відомі федеральним правоохоронним органам.

"Потенціал порушення роботи телекомунікацій нашої країни, який створює ця мережа пристроїв, неможливо переоцінити", – заявив директор Секретної служби США Шон Карран, додавши, що "ці розслідування чітко повідомляють потенційним зловмисникам про безпосередні загрози для наших охоронців будуть знову розслідувані, відстежені та ліквідовані".

Пристрої були розташовані неподалік місця проведення сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де зібралися десятки світових лідерів. Через ризик масштабних перебоїв у роботі мобільного зв’язку агентство оперативно ліквідувало мережу.

Розслідування проводить підрозділ розширеного запобігання загрозам Секретної служби США, відділ розслідувань у сфері внутрішньої безпеки міністерства внутрішньої безпеки, міністерство юстиції, офіс директора Національної розвідки та департамент поліції Нью-Йорка.

  • 18 липня Рада НАТО оприлюднила заяву із засудженням зловмисної кібердіяльності Російської Федерації, підкресливши, що такі дії становлять пряму загрозу безпеці країн-членів Альянсу та України.
Теги:
Новини
Світ
ООН
Технології
США
хакерські атаки
Читайте також:
Василь Шкляр
Автор Леся Вакулюк
21 вересня, 2025 неділя
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
імміграційні вимоги Канади
Автор Зіновія Воронович
22 вересня, 2025 понедiлок
Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Дар'я Куркіна
23 вересня, 2025 вiвторок
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
Київ
+21.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.45
    Продаж 49.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
20:40
Ексклюзив
Мирослав Гай
"Реакція на явище, яке вже склалось": офіцер ЗСУ Гай про створення Штурмових військ
20:05
OPINION
Коли невігласи заважають здобувати знання іншим, вони перевищують свої повноваження
20:02
"Діти є жертвами репресій": Зеленська закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення українських дітей
19:58
Огляд
НАТО
Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
19:57
Рубіо
Рубіо пояснив, чому США не збиватимуть літаки РФ у повітряному просторі НАТО
19:16
Огляд
онлайн-шахрайство
Вчать, як розбагатіти на інвестиціях і крипті: Нацкомісія оновила список потенційно шахрайських проєктів
19:13
Петер Мадяр
Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра
19:04
Міжнародний кримінальний суд
"Інструмент неоколоніального гноблення": три африканські країни оголосили про вихід з МКС
18:57
Ексклюзив
"Спроба чинити тиск": в ОСУВ "Дніпро" розповіли про мету ворога на Дніпровщині
18:55
Ексклюзив
Дональд Трамп
Робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність: Безсмертний про заяву Трампа щодо закупівлі країнами Європи енергоносіїв у РФ
18:45
ЗАЕС
На ЗАЕС зафіксували 10-й блекаут за час російської окупації
18:20
Ексклюзив
Саміт НАТО у Гаазі
Немає чіткого розуміння, що буде, якщо НАТО зіб'є літак РФ, - журналістка Висоцька
18:17
Огляд
російська інженерна машина ІМР-3М
Захищена від наслідків ядерного удару, беззахисна перед українськими БпЛА: що таке російська інженерна машина ІМР-3М, знищена ЗСУ
18:17
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
18:11
Дональд Трамп
Трамп звинуватив ООН в бездіяльності щодо врегулювання конфліктів і сказав, що сам заслуговує Нобелівську премію миру
18:07
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Пандемію створили небезпечні експерименти за кордоном: Трамп в ООН натякнув, що COVID-19 виник через людський фактор
18:02
OPINION
Про визнання Палестини і позицію України
17:58
Дональд Трамп
Якщо РФ не піде на угоду – США готові запровадити мита, але Європі доведеться доєднатися до нас, – Трамп
17:55
крилата ракета "Фламінго"
Захід зацікавлений в українських технологіях: експерт Бадрак про продаж української зброї
17:55
Дональд Трамп
Країни НАТО фінансують війну проти самих себе, - Трамп
17:39
BookForum-2025
Яким буде BookForum 2025: Львівський міжнародний літературний фестиваль оголосив програму
17:33
Еммануель Макрон
У Нью-Йорку поліція заблокувала дорогу Макрону через кортеж Трампа
17:28
Дональд Туск
Польща відкриє кордон із Білоруссю після навчань "Захід-2025", - Туск
17:22
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
США вочевидь не надаватимуть Україні фінансову допомогу, - професор Айзенберг
17:10
Військовий-контрактник, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, отримав 15 років тюрми
16:43
Від початку доби на фронті відбулося 98 боїв, понад третина з них — на Покровському напрямку
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Путін постійно тренується тиснути червону кнопку
15:59
Україна Польща
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
15:57
Верховна Рада голосування
Рада 9.0: як працювала, голосувала і змінювалася Верховна Рада за 6 років роботи, - ОПОРА
15:43
ураження об'єктів нафтопереробки у РФ
Генштаб підтвердив ураження об'єктів нафтопереробки у РФ і влучання по двох літаках у Криму
15:14
Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування
14:14
Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру
14:04
OPINION
Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
13:52
Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState
13:30
Ексклюзив
Еспресо логотип
Еспресо посідає другу сходинку серед новинних сторінок у facebook і третю — у YouTube, — опитування
13:20
Енн Епплбаум
Енн Епплбаум: Немає дешевшої зброї, ніж та, від якої щойно відмовився Трамп
13:20
російський диктатор Володимир Путін
"Військові з Франції й Британії вже в Одесі": РФ звинуватила Європу в планах окупувати Молдову
13:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Можуть дістати й до Мадрида: у Defense Express оцінили, як далеко можуть долетіти "шахеди" для ударів РФ по Європі
13:01
Ексклюзив
мобілізація в РФ
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV