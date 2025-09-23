Секретна служба США демонтувала мережу, здатну блокувати мобільний зв’язок під час Генасамблеї ООН

За даними служби, вони використовувалися для здійснення телекомунікаційних атак, які становили безпосередню загрозу високопосадовцям уряду США та операціям із їхнього захисту.

Розслідування виявило понад 300 SIM-серверів і близько 100 тис. SIM-карт, розміщених на кількох об’єктах. Ці пристрої могли застосовуватися для анонімних телефонних погроз, блокування стільникових веж, проведення атак типу "відмова в обслуговуванні" та організації зашифрованого зв’язку між зловмисниками і злочинними угрупованнями.

Попередній аналіз свідчить, що виявлені пристрої могли використовуватися у зв’язку між представниками державних структур та особами, які вже відомі федеральним правоохоронним органам.

"Потенціал порушення роботи телекомунікацій нашої країни, який створює ця мережа пристроїв, неможливо переоцінити", – заявив директор Секретної служби США Шон Карран, додавши, що "ці розслідування чітко повідомляють потенційним зловмисникам про безпосередні загрози для наших охоронців будуть знову розслідувані, відстежені та ліквідовані".

Пристрої були розташовані неподалік місця проведення сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де зібралися десятки світових лідерів. Через ризик масштабних перебоїв у роботі мобільного зв’язку агентство оперативно ліквідувало мережу.

Розслідування проводить підрозділ розширеного запобігання загрозам Секретної служби США, відділ розслідувань у сфері внутрішньої безпеки міністерства внутрішньої безпеки, міністерство юстиції, офіс директора Національної розвідки та департамент поліції Нью-Йорка.