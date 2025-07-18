"Демонструє зневагу Росії до принципів ООН": в НАТО засудили злочинну кібердіяльність російської ГРУ

Про це йдеться в заяві Ради Північноатлантичного альянсу.

У документі наголошується, що ці дії становлять загрозу для безпеки країн-членів НАТО та є частиною ширшої кампанії з дестабілізації.

"Ми рішуче засуджуємо зловмисні кібердіяльності Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу. Ми солідарні та визнаємо, що Естонія, Франція, Велика Британія та Сполучені Штати нещодавно пов’язали зловмисні кібердіяльності, спрямовані проти кількох членів НАТО та України, з військовою розвідкою Росії (ГРУ)", - йдеться у заяву.

Раніше аналогічні звинувачення щодо хакерського угруповання APT28 висували Німеччина та Чехія. Зокрема, об'єктами атак стали урядові установи, критична інфраструктура та приватні організації в країнах НАТО — включно з Румунією.

"Ці звинувачення та постійні атаки на нашу критичну інфраструктуру, що мають шкідливі наслідки для кількох секторів, ілюструють, наскільки кіберзагрози та ширші гібридні загрози стали важливими інструментами в поточній кампанії Росії з дестабілізації членів НАТО та в жорстокій і невиправданій агресивній війні Росії проти України", - зазначили в НАТО.

Альянс закликав Росію припинити свою дестабілізуючу кібер- та гібридну діяльність, стверджуючи, що вона "демонструє зневагу Росії до принципів Організації Об’єднаних Націй щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, які Росія заявляє, що дотримується.

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"Дії Росії не зупинять підтримку союзників Україні, включаючи кібердопомогу через Талліннський механізм та коаліцію з ІТ-потужностей. Ми продовжуватимемо використовувати уроки, винесені з війни проти України, для протидії зловмисній кібердіяльності Росії", - додається в заяві.

НАТО також заявило про готовність застосовувати всі наявні інструменти для стримування та реагування на кіберзагрози. Зокрема, Альянс інвестує в посилення кібероборони та створення Інтегрованого центру кіберзахисту, а також виконує зобов’язання, взяті на саміті в Гаазі.

"Ми рішуче налаштовані використовувати весь спектр можливостей для стримування, захисту та протидії всьому спектру кіберзагроз. Ми будемо реагувати на них у час і в спосіб, які ми оберемо, відповідно до міжнародного права та у координації з нашими міжнародними партнерами, включаючи ЄС", - підсумували в НАТО.