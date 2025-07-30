Spotify видалятиме акаунти, які не пройдуть перевірку віку

Про це повідомляє The Telegraph.

Spotify заявив, що видалятиме акаунти користувачів, які не пройдуть вікову верифікацію протягом 90 днів. Метою цього є блокування доступу молодших підлітків та дітей до відвертого контенту

"Ви не можете користуватися Spotify, якщо не відповідаєте мінімальним віковим вимогам для вашого ринку. Якщо ви не зможете підтвердити, що ви достатньо дорослі для використання Spotify, ваш акаунт буде деактивовано та згодом видалено", - зазначив сервіс.

У Spotify пояснили: можна відмовитися від перевірки віку, але тоді доступ до відео для дорослих буде заблоковано. Приміром, при спробі переглянути музичне відео з позначкою 18+, Spotify може запропонувати пройти таку перевірку.