Цукерберг заявив про наближення до розробки суперінтелекту від Meta

Про це пише The Guardian.

Компанія Meta вже кілька місяців активно інвестує в розвиток штучного інтелекту: переманює провідних фахівців у конкурентів, купує стартапи у сфері ШІ та оголошує про плани будувати дата-центри розміром із Мангеттен.

За словами генерального директора Meta, ці масштабні витрати вже дають результат. У новому внутрішньому меморандумі, оприлюдненому в середу напередодні публікації квартального фінансового звіту компанії, Марк Цукерберг окреслив свої амбіції щодо створення того, що він називає "суперінтелектом".

"Останніми місяцями ми почали спостерігати, як наші системи штучного інтелекту самостійно покращуються. Це вдосконалення наразі повільне, але беззаперечне. Розробка суперінтелекту вже у межах досяжного", - заявив Цукерберг.

Як зазначають у виданні, інвестори на Волл-стріт позитивно сприймають дороговартісний курс, який обрав Цукерберг. Після того, як компанія відзвітувала про фінансові результати, що перевершили очікування аналітиків, її акції зросли на двозначне число відсотків.

Хоча Цукерберг не уточнив, чим саме суперінтелект відрізняється від звичайного штучного інтелекту, він наголосив, що йдеться про "нові виклики у сфері безпеки".

"Ми маємо дуже ретельно зважати на ці ризики й обережно підходити до рішень про відкритий код", - наголосив він.

Цукерберг підкреслив, що Meta відрізняється від інших компаній у сфері ШІ тим, що прагне зробити "персональний суперінтелект доступним для кожного". Інші ж фокусуються переважно на підвищенні продуктивності та автоматизації "всієї цінної праці".

"Здається, решта цього десятиліття стане вирішальною для того, щоб визначити, у якому напрямку рухатиметься ця технологія – чи буде суперінтелект інструментом для персонального розвитку, чи перетвориться на силу, яка витіснить значну частину суспільства", - додав він.