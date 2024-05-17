Twitter офіційно змінив домен на x.com
Від 17 травня соціальна мережа Twitter змінює доменне ім'я для сайту на X.com.
Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.
Коли користувачі заходять на сторінку соціальної мережі Х, з'являється повідомлення про зміну доменного імені й незмінність конфіденційності та захисту даних.
"Ми повідомляємо вам, що змінюємо нашу URL-адресу, але ваші налаштування конфіденційності та захисту даних залишаються без змін", - йдеться у цьому сповіщенні.
- Генеральний директор X Лінда Яккаріно оголосила, що новий додаток матиме "контент у режимі реального часу", який буде доступний на смарттелевізорах.
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