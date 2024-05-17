Twitter офіційно змінив домен на x.com

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

Коли користувачі заходять на сторінку соціальної мережі Х, з'являється повідомлення про зміну доменного імені й незмінність конфіденційності та захисту даних.

"Ми повідомляємо вам, що змінюємо нашу URL-адресу, але ваші налаштування конфіденційності та захисту даних залишаються без змін", - йдеться у цьому сповіщенні.