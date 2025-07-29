У Дію інтегрували ШІ-асистента: 52% звернень у підтримку тепер обробляють без участі людей
За перший місяць бета-тестування ШІ-асистент у Дії закрив 27 800 запитів, на які раніше відповідали оператори
Про це повідомила пресслужба Дії.
"Ми інтегрували в Дію AI-консультанта, який допомагає користувачам 24/7. За перший місяць бета-тестування він самостійно закрив 27 800 запитів, на які раніше відповідали оператори", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифрі вважають це рішення ефективним посиленням команди, адже тепер люди зможуть зосередитися на складних унікальних випадках.
"AI-консультант значно розумніший за кнопкового чатбота. Він утримує контекст розмови, розрізняє послуги. Навіть коли ви спершу запитали про ID-картку, а потім — про авто. При цьому жодні персональні дані не використовуються", - наголосили у пресслужбі.
Там додали, що точність і коректність відповідей AI забезпечують тренери — експерти з продукту, які раніше консультували особисто, а тепер навчають штучний інтелект.
- Про те, що ШІ планують імплементувати в Дію, стало відомо у травні.
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