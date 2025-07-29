У Дію інтегрували ШІ-асистента: 52% звернень у підтримку тепер обробляють без участі людей

Про це повідомила пресслужба Дії.

"Ми інтегрували в Дію AI-консультанта, який допомагає користувачам 24/7. За перший місяць бета-тестування він самостійно закрив 27 800 запитів, на які раніше відповідали оператори", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифрі вважають це рішення ефективним посиленням команди, адже тепер люди зможуть зосередитися на складних унікальних випадках.

"AI-консультант значно розумніший за кнопкового чатбота. Він утримує контекст розмови, розрізняє послуги. Навіть коли ви спершу запитали про ID-картку, а потім — про авто. При цьому жодні персональні дані не використовуються", - наголосили у пресслужбі.

Там додали, що точність і коректність відповідей AI забезпечують тренери — експерти з продукту, які раніше консультували особисто, а тепер навчають штучний інтелект.