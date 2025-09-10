У monobank додали можливість поскаржитися на шахрайські збори донатів

Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.

"Додали можливість поскаржитися на Банки. Час від часу вилазять випадки донат-шахрайства. Тепер ви можете нам це підсвітити", – зазначив він.

Відтепер якщо перейти на банку за посиланням, зверху зʼявляться три крапки: натиснувши на них, можна поскражитися на збір.

Серед варіантів скарг – підозра шахрайства, заборонені, крипто чи ігрові ресурси, підприємницька діяльність та досягнута мета.

"Якщо буде достатньо скарг, будемо уважніше перевіряти такі збори", – зауважив Гороховський.

Бізнесмен підкреслив, що для роботи опції слід оновити monobank до останньої версії.