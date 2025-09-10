У monobank додали можливість поскаржитися на шахрайські збори донатів
У застосунку monobank зʼявилися опція, яка дозволить користувачам поскаржитися на збори донатів за підозрою шахрайства
Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.
"Додали можливість поскаржитися на Банки. Час від часу вилазять випадки донат-шахрайства. Тепер ви можете нам це підсвітити", – зазначив він.
Відтепер якщо перейти на банку за посиланням, зверху зʼявляться три крапки: натиснувши на них, можна поскражитися на збір.
Серед варіантів скарг – підозра шахрайства, заборонені, крипто чи ігрові ресурси, підприємницька діяльність та досягнута мета.
"Якщо буде достатньо скарг, будемо уважніше перевіряти такі збори", – зауважив Гороховський.
Бізнесмен підкреслив, що для роботи опції слід оновити monobank до останньої версії.
- Раніше співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, як працює безвідсоткове кредитування для військових в українських банках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.47
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе