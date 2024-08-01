У роботі Monobank стався збій
У четвер, 1 серпня, в роботі віртуального банку Monobank стався збій. У користувачів спливає вікно про складнощі в роботі застосунку
Про це повідомляє Еспресо.
Зауважимо, що у клієнтів при вході в застосунок онлайн-банкінгу спливає вікно про складнощі у роботі додатка.
"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - пишуть у застосунку.
Фото: Скрін
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