У Туреччині випробували нову крилату ракету від Baykar Kemankes 2 Mini Smart

Про це повідомляють глава компанії Baykar Сельчук Байрактар та yirmidort.tv.

Зазначається, що ракета має дальність польоту понад 200 кілометрів. Вона розпізнає свою ціль завдяки системі оптичного наведення, що підтримується штучним інтелектом, і матиме можливість знищити її з повною точністю навіть за складних погодних умов.

Платформою для тестового запуску розробники застосували позашляховик, на якому були встановлені спеціальні кріплення для установки ракети. Після розгону до необхідної швидкості ракета Kemankes 2 злетіла в повітря.

Türk Havacılığının Altın Çağı ????



Kanatlarımızın altındaki güç!



Bayraktar #KEMANKEŞ 2 ????????



The Golden Age of Turkish Aviation ????



The power beneath our wings!#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/FmAe4KIWpP — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 16, 2024