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Головна Технології У Туреччині випробували нову крилату ракету від Baykar Kemankes 2 Mini Smart

У Туреччині випробували нову крилату ракету від Baykar Kemankes 2 Mini Smart

17 квітня, 2024 середа
06:28
Технології Kemankes 2 Mini Smart

Турецька компанія Baykar провела випробування нової крилатої ракети Kemankes 2 Mini Smart зі тучним інтелектом

Про це повідомляють глава компанії Baykar Сельчук Байрактар та yirmidort.tv.

Зазначається, що ракета має дальність польоту понад 200 кілометрів. Вона розпізнає свою ціль завдяки системі оптичного наведення, що підтримується штучним інтелектом, і матиме можливість знищити її з повною точністю навіть за складних погодних умов.

Платформою для тестового запуску розробники застосували позашляховик, на якому були встановлені спеціальні кріплення для установки ракети. Після розгону до необхідної швидкості ракета Kemankes 2 злетіла в повітря.

  • 10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.

Теги:
Новини
Світ
Військові новини
ракетний удар
Байрактар
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