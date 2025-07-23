Україна готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі у вітчизняних виробників, – Федоров
Україна готова купити всі дрони-перехоплювачі, які компанії зможуть виготовити до кінця року. Державні контракти на більш ніж 3 млрд грн укладено вже з чотирма компаніями
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Федоров, очільник Міноборони Денис Шмигаль і команда Brave1 провели зустріч з українськими виробниками дронів і волонтерськими фондами, щоб узгодити спільні дії для забезпечення фронту. Особливу увагу приділили дронам-перехоплювачам як засобу протидії російським "шахедам".
Федоров наголосив, що держава готова закупити всю продукцію, яку встигнуть виготовити до кінця року.
"Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії. Вчора три українські дрони-перехоплювачі отримали державні контракти. Разом з попереднім це вже чотири контракти на більш ніж 3 млрд грн. Це було пріоритетне завдання від президента", - написав міністр.
Волонтерські фонди також закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання операторів.
Окремо обговорили логістику доставки FPV-дронів на фронт і труднощі, з якими стикаються виробники й волонтери. Федоров підкреслив, що держава прагне допомагати всім, хто підтримує армію.
- 4 липня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна планує максимально масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.
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