Україна готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі у вітчизняних виробників, – Федоров

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Федоров, очільник Міноборони Денис Шмигаль і команда Brave1 провели зустріч з українськими виробниками дронів і волонтерськими фондами, щоб узгодити спільні дії для забезпечення фронту. Особливу увагу приділили дронам-перехоплювачам як засобу протидії російським "шахедам".

Федоров наголосив, що держава готова закупити всю продукцію, яку встигнуть виготовити до кінця року.

"Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії. Вчора три українські дрони-перехоплювачі отримали державні контракти. Разом з попереднім це вже чотири контракти на більш ніж 3 млрд грн. Це було пріоритетне завдання від президента", - написав міністр.

Волонтерські фонди також закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання операторів.

Окремо обговорили логістику доставки FPV-дронів на фронт і труднощі, з якими стикаються виробники й волонтери. Федоров підкреслив, що держава прагне допомагати всім, хто підтримує армію.