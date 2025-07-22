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В Україні розробили унікальні мобільні системи для обслуговування літаків F-16

Юлія Юліна
22 липня, 2025 вiвторок
14:35
Технології винищувач F-16

В Україні розробили унікальні мобільні системи для обслуговування винищувачів F-16, які зокрема суттєво пришвидшують і спрощують підвіску боєприпасів

Зміст

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Там зазначили, що F-16 — це найскладніша західна авіаційна техніка, яку Україна так довго чекала, і тепер для її ефективного використання створено перші в країні мобільні комплекси технічного обслуговування.

Ініціатива реалізована фондом "Повернись живим" за запитом Міноборони та за фінансової підтримки державної компанії "Укрнафта" в межах "Проєкту 61".

У відповідь на потребу Повітряних сил у більшій мобільності — особливо в умовах постійних атак ворога на літаки та аеродроми — створено автономну систему обслуговування F-16. Вона включає мобільний пункт планування місій і два комплекси для підготовки авіаційного озброєння, які суттєво пришвидшують і спрощують підвіску боєприпасів. Якщо раніше для цього було потрібно до 12 осіб, тепер достатньо трьох.

Укрнафта профінансувала проєкт на понад 49 млн грн. Екосистема заснована на європейському досвіді й адаптована до потреб воєнного часу в Україні.

  • У травні Нідерланди відправили останню партію F-16 для України. Загалом країна передала 24 винищувачі.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
F-16
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