В Україні розробили унікальні мобільні системи для обслуговування літаків F-16

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Там зазначили, що F-16 — це найскладніша західна авіаційна техніка, яку Україна так довго чекала, і тепер для її ефективного використання створено перші в країні мобільні комплекси технічного обслуговування.

Ініціатива реалізована фондом "Повернись живим" за запитом Міноборони та за фінансової підтримки державної компанії "Укрнафта" в межах "Проєкту 61".

У відповідь на потребу Повітряних сил у більшій мобільності — особливо в умовах постійних атак ворога на літаки та аеродроми — створено автономну систему обслуговування F-16. Вона включає мобільний пункт планування місій і два комплекси для підготовки авіаційного озброєння, які суттєво пришвидшують і спрощують підвіску боєприпасів. Якщо раніше для цього було потрібно до 12 осіб, тепер достатньо трьох.

Укрнафта профінансувала проєкт на понад 49 млн грн. Екосистема заснована на європейському досвіді й адаптована до потреб воєнного часу в Україні.