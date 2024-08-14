Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Вийшов новий трейлер "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Розробники показали, як виглядатиме світ гри

Вийшов новий трейлер "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Розробники показали, як виглядатиме світ гри

Влад Дідусь
14 серпня, 2024 середа
19:24
Технології S.T.A.L.K.E.R. 2

У середу, 14 серпня, розробники показали новий трейлер відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

Зміст

Трейлер зʼявився на YouTube-каналі студії GSC Game World.

У новому відео українські розробники показали ігровий світ та знамениті локації Чорнобильської зони відчуження, які будуть присутні у S.T.A.L.K.E.R. 2.

"Безшовний відкритий світ площею більш ніж 60 км². Він ховає багато загадок, окрас, та наповнений історією. Закинуті будинки, реактори, лабораторії, підземелля та артоб'єкти. Зона є різною і в цьому її шарм. Куди б ти не пішов, всюди відчуватиметься її унікальна атмосфера. Досліджуйте обачливо!", - написали GSC Game World під трейлером.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Новий трейлер

Реліз гри запланований на 20 листопада 2024 року. "S.T.A.L.K.E.R. 2" буде доступний для геймерів на ПК та Xbox.

Довідково. "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.

GSC Game World — це українська компанія-розробник відеоігор, заснована в 1995 році. Вона відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".

Теги:
Відео
Україна
Чорнобиль
Прип'ять
кіберспорт
Чорнобильська зона
Читайте також:
фейк
Автор Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
"Війна закінчиться лише безумовною капітуляцією України": антиукраїнські наративи в західних медіа за 13 серпня
ЗАЕС
Автор Світлана Кравченко
13 серпня, 2024 вiвторок
Фахівці МАГАТЕ відвідали градирню ЗАЕС після пожежі: які пошкодження
Автор Оксана Ліховід
13 серпня, 2024 вiвторок
Наступ розвивається на чотирьох напрямках: Згурець назвав концепцію операції на Курщині
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
20:22
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський пообіцяв направити додаткову зброю на донецькі напрямки з найближчих пакетів допомоги
20:01
На Херсонщині російська окупаційна армія атакувала рятувальників
На Херсонщині РФ атакувала рятувальників, які прибули на місце обстрілу: є поранені
20:01
OPINION
Олексій Біловол
Постолімпійське. Феєрія злетів і драм
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 903-го дня війни: збиття російського Су-34 у Курській області, успішна атака Сил оборони на аеродром "Саваслєйка" та знищення ворожої "Касти" на Запоріжжі 
19:58
Вадим Філашкін
У Торецьку на Донеччині залишаються близько 3 тис. цивільних, - ОВА
19:27
хакер
Хакери РФ атакують критиків Кремля по всьому світу, - дослідження Citizen Lab і Access Now
19:24
Оновлено
РФ ударила дроном по автівці Госпітальєрів на Харківщині: є загибла
19:17
ЗСУ, мобілізація
Через Дію від мобілізації забронювали вже 160 тис. працівників: де найбільше
19:10
Ексклюзив
ЗСУ
Операція у Курській області спонукає партнерів зняти заборони на застосування Україною далекобійної зброї, - майор запасу НГУ Гетьман
19:00
Камала Гарріс
Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів
18:52
ЗСУ
Міноборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військових: що змінилося
18:49
Олександр Шовковський, Динамо
"Динамо" і "Зальцбург" пішли на хитрощі заради виходу у Лігу чемпіонів
18:27
Оновлено
обстріл, ППО
Уночі 14 серпня дрони Сил оборони здійснили найбільшу атаку на 4 військові аеродроми РФ
18:18
Веслі, Корінтіанс
"Шахтар" відмовився платити 25-30 млн євро за 19-річного бразильця
18:13
наслідки ударів українських безпілотників по діючому військовому аеродрому «Борисоглібськ»
Зруйновані кілька ангарів: опубліковано супутникові знімки атаки по аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ
18:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Курська операція. Чому це заготовка до осінніх переговорів з РФ?
18:01
Іман Хеліф
Олімпійська чемпіонка з боксу алжирка Іман Хеліф подала позов проти Роулінг і Маска через кібербулінг
17:57
Михайло Подоляк
Окупаційних адміністрацій не буде: в ОП назвали чотири політичні цілі операції на Курщині
17:37
Ексклюзив
НБУ
Що означають нові обмеження на перекази між картками для фізичних осіб: пояснює економіст Пендзин
17:37
Ексклюзив
Defense Express: атака на аеродром "Саваслейка" була дуже успішною
17:29
В Україні затримали посадовицю Херсонського суду, яка під час окупації працювала в адміністрації РФ
17:28
ФК Карпати
Кубок України: результати жеребкування третього попереднього етапу
17:06
СБУ знищила на Запоріжжі російську радіолокаційну станцію вартістю від $60 млн
16:59
Німеччина, військова форма
У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО: ймовірно, знову йдеться про забруднену воду, - ЗМІ
16:57
Кеті Перрі в кліпі, знятому в охоронюваних піщаних дюнах
Іспанія почала розслідування через кліп співачки Кеті Перрі, знятий в охоронюваних піщаних дюнах
16:55
Курсанти в Росії
Росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів, - "Атеш"
16:50
Оновлено
ЗСУ
Україна сформувала "санітарну зону" на території Курської області з метою самооборони: подробиці
16:38
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Окупанти від початку доби найактивніші на Покровському напрямку, Сили оборони відбили там 25 ворожих атак
16:36
Володимир Зеленський
"Диктатор Зеленський та його натовські господарі вбивають Україну": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 14 серпня
16:30
На фото: Кадр з фільму "Я і Фелікс"
Фільм "Я і Фелікс" за романом військового Артема Чеха зʼявився на HBO Max
16:28
лікарня
Кабмін урегулював порядок створення спеціалізованих медзакладів у разі карантину
16:04
В Україні запрацював вебпортал вакансій у закладах охорони здоров’я 
16:03
OPINION
Юрій Богданов
Розмова Трампа і Маска: про що там було і для чого?
15:59
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Просування на фронті зменшилося, але ворог намагається оптимізувати ресурси через прорив ЗСУ на Курщині, - Deep State 
15:41
зерно
РФ вивезла з ТОТ Запорізької області близько 500 тис. тонн зерна цього року, - Федоров
15:39
ЗСУ, військові
Виявляли випадки "несанкціонованого проникнення": в Генштабі закликали дотримуватися правил переміщення в зонах бойових дій
15:20
Курська область
Військові РФ почали рити окопи на Курщині за 1,5 км від Суджі
14:56
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
Смерть жінки в ресторані Disney Springs: компанія вимагає відхилити позов через підписку вдівця на Disney+
14:44
Німеччина уряд
Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не вплине на відносини між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН
14:35
Російські окупанти в Криму
Росіяни на ТОТ вимагають від бізнесу поставити всіх працівників на військовий облік, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV