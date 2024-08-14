Вийшов новий трейлер "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Розробники показали, як виглядатиме світ гри
У середу, 14 серпня, розробники показали новий трейлер відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
Трейлер зʼявився на YouTube-каналі студії GSC Game World.
У новому відео українські розробники показали ігровий світ та знамениті локації Чорнобильської зони відчуження, які будуть присутні у S.T.A.L.K.E.R. 2.
"Безшовний відкритий світ площею більш ніж 60 км². Він ховає багато загадок, окрас, та наповнений історією. Закинуті будинки, реактори, лабораторії, підземелля та артоб'єкти. Зона є різною і в цьому її шарм. Куди б ти не пішов, всюди відчуватиметься її унікальна атмосфера. Досліджуйте обачливо!", - написали GSC Game World під трейлером.
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Новий трейлер
Реліз гри запланований на 20 листопада 2024 року. "S.T.A.L.K.E.R. 2" буде доступний для геймерів на ПК та Xbox.
Довідково. "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.
GSC Game World — це українська компанія-розробник відеоігор, заснована в 1995 році. Вона відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".
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