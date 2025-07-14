Завдання України - аби оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста, - Федоров
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що наразі мета України – це аби оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста
Про це він сказав у інтервʼю РБК-Україна.
Федоров підкреслив, що РФ створила підрозділ "Рубікон", який полює за операторами БПЛА. Однак, завдяки посиленню автономності за рахунок штучного інтелекту, українських операторів дронів можуть з часом прибрати з поля бою.
"Наша задача - забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни", – пояснив міністр.
Водночас він підкреслив, що для повної автономності безпілотників можуть знадобитися роки розробок та інвестицій. Однак зараз, за його словами, технології ШІ активно впроваджуються у військових технологіях.
"Зараз ШІ активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі ШІ почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку, це майбутнє поле бою", – заявив Федоров.
- 1 липня Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України безпілотний літальний апарат "РОННІ-13".
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