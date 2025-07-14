Завдання України - аби оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста, - Федоров

Про це він сказав у інтервʼю РБК-Україна.

Федоров підкреслив, що РФ створила підрозділ "Рубікон", який полює за операторами БПЛА. Однак, завдяки посиленню автономності за рахунок штучного інтелекту, українських операторів дронів можуть з часом прибрати з поля бою.

"Наша задача - забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни", – пояснив міністр.

Водночас він підкреслив, що для повної автономності безпілотників можуть знадобитися роки розробок та інвестицій. Однак зараз, за його словами, технології ШІ активно впроваджуються у військових технологіях.

"Зараз ШІ активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі ШІ почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку, це майбутнє поле бою", – заявив Федоров.