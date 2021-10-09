Телеканали замовчують офшорний скандал Зеленського - розслідування журналістів телеканалу “Еспресо”

Про це йдеться в розслідуванні журналістів телеканалу “Еспресо” спеціально для програми “Вечір з Миколою Княжицьким”



Pandora Papers – може стати першою справді серйозною проблемою для Володимира Зеленського, точніше – для його ядерного електорату – того, який ніяк не відреагував на дивну поїздку до Оману, “Велике крадівництво”, чи підозру в державній зраді після “вагнергейту”.



“Pandora Papers” - це проєкт журналістів-розслідувачів з 117 країн світу, які опублікували дані про приховані активи й операції безліч світових лідерів, політиків, мільярдерів, артистів і мафіозі. Над проектом працювали два роки.

За цей час понад 600 журналістів переглянули майже 12 млн конфіденційних файлів, які потрапили до них у руки через витік з 14 офшорних фірм-реєстраторів. Вони створюють підставні компанії для клієнтів, які хочуть зберегти фінансову активність у тіні. Файли Pandora Papers – найбільший витік з офшорних зон в історії.

З українського боку до проєкту долучилися журналісти “Слідство.Інфо”, що раніше брали участь в роботі над розслідуваннями Panama Papers, Paradise Papers. Головна редакторка проєкту – Анна Бабінець.



Але хто б міг подумати, що в результаті цієї титанічної праці символом офшорів стане президент України. Принаймні, таким його зробила Зе Гардіан – не просто британське, світове топ-медіа. І ось маємо - Зеленський на обкладинці світового топ-медіа. Щоправда, в дуже сумнівній компанії – корумпованих та авторитарних лідерів. Що ж так вразило британців, що вони окремо акцентували на президентові найбіднішої країни Європи?

Загалом у розслідуванні Pandora Papers фігурують 336 політиків з різних країн світу. Щодо Володимира Зеленського розслідувачі встановили: офшорні компанії Зеленського та його оточення з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів від офшорних компаній Ігоря Коломойського.

Переказ коштів відбувався через підконтрольний тоді Коломойському “Приватбанк”, точніше його кіпрську філію. Номінальним власником офшорних компаній лідерів проєкту “Квартал-95” був Іван Баканов, нині – голова СБУ.

Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була власником всього офшорного бізнесу Зеленського і його друзів-“кварталівців”. Про те, що реальними власниками є саме вони, йдеться в таємній “трастовій декларації”, яку підписав Баканов. Зеленський отримував дивіденди від однієї з офшорних фірм вже після того, як формально продав свою частку в ній, наголосили розслідувачі.



Спочатку, коли розірвалася ця бомба – на Банковій мертво замовчали. Потім, на щастя для Зеленського – вибухнув інший скандал – з його другом, керівником державного Укрексімбанку, який розпустив руки до журналістів. А ще пізніше – офшорний сморід перебила відставка Разумкова. Та коли всі інформаційні шуми зникли – виявилося, що ніхто про офшори не забув. Довелося голосами так званих “позитивних блогерів” - особливого виду інформаційних військ Банкової, пояснювати – чому $40 млн в офшорах Зеленського це не так погано як $3 тисячі в офшорі Порошенка. І ось що з цього вийшло.



“У моєму розумінні предмета для скандалу і якої-небудь зради немає тому, що приватний бізнес. В Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники ларьків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію.” - пояснив член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко

Цю тезу розвивають і самі “Слуги народу”. Запам’ятайте: офшори – це не погано.

“У мене, до речі, багато було офшорів. Я це відкрито в декларації навіть маю. Зараз на дружині один офшор з Сейшелів. Це нормальний процес." - заявив Давид Арахамія

І справді, офшори – це не кримінальний злочин. Але місяць тому мільйонам українцям тридцяти та сорокарічним, міністр фінансів офіційно заявив – не розраховуйте на державні пенсії. Тобто, нам - акцизи, податки, мита, збори, а Володимиру Олександровичу, виявляється – квартирка через офшор, тобто без сплати податків, на Оболоні в Києві.

“Ми і далі спостерігаємо, що Студія “95 квартал”, далі велика частина цього бізнесу перебуває в офшорах. Володимир Зеленський володіє квартирою на Оболоні в Києві, і чомусь ця квартира у власності кіпрського офшору, тобто він декларує це весь час у своїй декларації. Для мене не зрозуміло, чесно кажучи, чому володіння українським громадянином квартири в Україні в Києві обов'язково має відбуватись через офшор.” - зазначила Анна Бабінець



Цей коментар дуже важливий. Анна Бабінець вщент розбила головну тезу зеленої пропаганди – ця вся історія не про вчора, а про сьогодні. Бо не просто комік Зеленський, але й президент Зеленський ось уже як два роки користується цими рахунками. Може і за світло в лондонській квартирі Шефіра з них платять, або за воду на італійській віллі самого Зеленського – чи на кого він там її оформив.



“Ми знайшли цілу купу офшорних фірм, які пов'язані з 95 кварталом, і що ми викрили, ми викрили, що ця група компаній могла отримувати гроші від фірм, пов’язаних з Коломойським і Приватбанком. І ці фірми були залучені до відмивання грошей, тому не виключено також ці гроші могли проходити через, брудні гроші, скажімо так, могли проходити і через фірми, пов'язані з Зеленським і його Студією “95 квартал”. Ми також простежили, що ці гроші могли в кінцевому результаті перетворитися на шикарні квартири в Лондоні людей з оточення Володимира Зеленського. Йдеться про першого помічника Сергія Шефіра і пана Яковлєва, який далі залишається в 95 кварталі.”. - додала Анна Бабінець



Розслідувачі підозрюють, що загалом Студія “95 квартал”, лише в 2012 році, могла отримати від фірм, що пов’язані з Ігорем Коломойським біля 40 мільйонів доларів. Лише одне питання: що це за гроші?



А тепер – ключове питання, як вся ця історія про брудні гроші та брехню відіб’ється на підтримці президента? Хтось каже: ніяк. Бо начебто рейтинг в Зеленського тефлоновий – тобто, нічого до нього не пристає, як до пательні Тефаль. Ось має він свій ядерний електорат – 15-20% і хоч би що робив – ці люди його не зрадять. Так хочуть вважати і в самій партії “Слуга народу”.



”Як бачите, ніякого впливу на думку людей це не мало. Я поясню чому. Тому що кожна людина, яка читає новини про це, або дивиться розслідування, чітко розуміє, що в 2012 році Володимир Зеленський не те, що не був політиком, це ще 9 років тому, коли він навіть і не вирішив стати політиком. Це був час президентства Віктора Януковича” - вважає народна депутатка від фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук



Вперше за два з половиною роки президентства Володимира Зеленського його виборець почув і побачив про те, що його президент Володимир Зеленський, точно такий же політик, як і всі старі політики. І це, насправді, та історія, яка при продовженні серйозної інтенсивності інформаційних атак може реально вплинути на Володимира Зеленського, тому що досі він будував імідж на тому, що він не такий, як всі інші.



Ми були дуже неприємно вражені тим, що дійсно ми побачили ознаки цензури в медійній сфері, що стосувалось якраз висвітлення ситуації з офшорами. Це або, можна сказати, цензура, або дійсно існування якихось темників. Оскільки не поставили цю інформацію медіа, які пов'язані безпосередньо пов’язані з олігархами, з Коломойським, з Ахметовим, Пінчуком



На Банковій вирішили просто перерізати телекабель, який тримають в руках кілька олігархів. Так, саме тих, які вже чи то розгромлені, чи ось-ось будуть.



Отже, після вбивства Гонгадзе, після України без Кучми, після помаранчевого Майдану, після Революції Гідності – так мало тих, хто посміли розказати про огидний скандал за участі президента. Але все ж потрібно назвати ці медіа. Як героїв – поіменно. Бо поки такі існують – ми все ж не Росія.

Про офшори президента Зеленського в перші дні скандалу згадали:

- Суспільне

- Еспресо

- Прямий

- 5 канал

- Дзеркало Тижня

- Українська правда

- НВ

- Радіо Свобода

- Обозреватель

- Гордон

- Цензор

- Бабель

- Букви

- Ліга

- УНН

- Інтерфакс-Україна

- 24 канал

І жодного телеканалу з так званого олігархічного пулу – 1+1, ТРК Україна, ІСTV, СТБ.

Але поки Банкова намагається героїчно стримати долонями гірську річку – дамбу рвуть вже навіть колишні “побратими”.



“Принцип “закон один для всіх” став принципом “друзям – все, ворогам - закон”. А принцип, що офшори для влади – ганьба, став принципом “нічого страшного, у кожного ФОПу вони є.” - зазначив екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков



Але якщо разом з олігархами, з якими воюєш хіба ротом, а рукою пестиш – ще можна якось дурити українців, то світ не обманеш. Ось ця позолота – молодого, східноєвропейського Джастіна Трюдо чи Еммануеля Макрона, як намагалися представити західній публіці Володимира Зеленського його піарники – після Pandora Papers з нього злізла остаточно. Він все більше стає схожим на Владіміра. Для Путіна червоною лінію, яку він перейшов стала загибель підводного човна “Курськ”. Після цього незалежні російські медіа – замовкли назавжди. Невже і Зеленський це вже зробив – зараз чи раніше з вагнергейтом, про який теж чомусь усі мовчать? Але світ – уже інший, ніж тоді в Путіна, він інформаційно глобалізований. І спробуй приховати інформацію, що з 336 політиків в списку Panama Papers - 38, тобто більше ніж 10% - з України.



​​Прізвище Володимира Зеленського у зв’язку з Pandora Papers згадується в таких виданнях: The Guardian, The Washington Post, BBC, CNN Euronews, Deutsche Welle, Süddeutsche Zeitung, El Pais, Japan Today.

Одне з найбільш жорстких: “Süddeutsche Zeitung”: “скандальний бізнесмен викачав $5 млрд з українського банку. Pandora Papers тепер припускають, що глава держави Володимир Зеленський міг отримати з цього вигоду”.



Така тональність – це іміджева катастрофа, якої може не боятися хіба Путін чи африканські диктатори. Що мав би зробити в цій ситуації Зеленський? Та нічого. Просто чекати на слідчі дії, як прем’єр Чехії, або зробити вигляд, що нічого не сталося, як президент Росії. І свій вибір Зе-президент уже зробив. Принаймні в цьому скандалі – він як Путін.



У Чехії, в зв’язку з витоком даних Pandora Papers, відкрито справу проти прем’єра Бабіша – через купівлю замку в Франції через офшори.

В Російській Федерації прес-секретар Путіна Пєсков заявив: “Ніякого криміналу. Поки нічого особливого ми не побачили”.Ця історія лише почалася – інформаційні хитрощі, зміщення акцентів та чергові домовленості з олігархами справді можуть призупинити падіння рейтингу Зеленського. Але непоправне для нього вже відбулося – офшорний президент може уникнути податків, але не зневаги своїх співгромадян.